Spotify тестирует плейлисты, созданные ИИ — как это работает Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Spotify тестирует плейлисты, созданные ИИ — как это работает

Spotify тестирует новую функцию, которая генерирует плейлисты по текстовым подсказкам на основе искусственного интеллекта. Эту новость обнаружил пользователь TikTok @robdad , случайно наткнувшийся на эту опцию при создании нового плейлиста.

Он опубликовал короткий видеоролик под названием «Случайно открыл для себя ChatGPT от Spotify?».

Как это работает?

Новая функция доступна как опция в разделе «Ваша библиотека» по нажатию знака плюс для создания плейлиста.

На экране появляется надпись о том, что вы можете создать плейлисты с помощью искусственного интеллекта.

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Выше поля для ввода текста находятся подсказки, например: «Сосредоточьтесь на работе с инструментальной электроникой», «Заполните тишину фоновой музыкой кофейни», «Подбодрите себя веселыми песнями с четким битом» или «Исследуйте нишевый жанр типа Witch House».

Что можно создать?

@robdad_ выбрал последнюю подсказку и получил плейлист от бота под названием «Открытие мира Witch House». Этот плейлист содержит треки Grimes, Pearly Drops, Sidewalks and Skeletons и других исполнителей.

Появится ли эта функция для всех?

Spotify пока не делает четких заявлений по поводу публичного запуска этой функции. В комментарии TechCrunch представитель компании заявил: «Мы регулярно проводим всевозможные тесты. Некоторые прокладывают путь к расширению нашего сервиса, другие являются важным этапом обучения. Пока мы не можем поделиться дополнительной информацией».

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Если Spotify введет эту функцию, возможно, они включат ее в платную подписку, чтобы побудить пользователей платить по более дорогому тарифу. Премиум функция hi-fi с высококачественным звуком, анонсированная компанией почти три года назад, до сих пор не реализована после того, как конкурент Apple Music предложил эту же функцию бесплатно.

Тестирование ИИ-плейлистов проходит на фоне значительной волны сокращений в компании.

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