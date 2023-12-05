Spotify уволит еще 1500 сотрудников: это уже третья волна сокращений за год — Finance.ua

Spotify уволит еще 1500 сотрудников: это уже третья волна сокращений за год 05.12.2023, 01:21 — Мир

Spotify уволит еще 1500 сотрудников: это уже третья волна сокращений за год

Стриминговый сервис потокового аудио Spotify в третий раз за год объявил о сокращении штата и уволит около 1500 сотрудников, или 17% персонала.

Об этом говорится в заявлении компании.

Такой шаг в компании объясняют необходимостью сокращения издержек. Ранее было уволено 600 сотрудников в январе и еще 200 в июне.

В письме к сотрудникам генеральный директор Spotify Даниэль Эк сказал, что компания наняла больше в 2020 и 2021 годах из-за более низкой стоимости капитала, и хотя ее объем производства возрос, во многом это было связано с наличием дополнительных ресурсов.

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Компания станет информировать пострадавших сотрудников в понедельник. Уволенные получат выходное пособие в размере около пяти месячных зарплат, компенсацию за отпуск и медицинское страхование на период увольнения.

Также компания предложит иммиграционную поддержку сотрудникам, чей иммиграционный статус связан с их работой.

«Мы обсуждали возможность меньших сокращений в течение 2024 и 2025 годов. Однако, учитывая разрыв между нашими финансовыми целями и нашими текущими операционными расходами, я решил, что значительные действия по правильному размеру наших расходов являются лучшим вариантом для достижения наших целей», — сказал Эк.

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Економічна Правда По материалам:

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