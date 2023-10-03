Spotify анонсировал полезную функцию в приложении — Finance.ua

Spotify анонсировал полезную функцию в приложении 03.10.2023, 01:37 — Технологии&Авто

Spotify анонсировал полезную функцию в приложении

Spotify представила новую функцию в приложении. Теперь более одного миллиона подкастов получат автоматические субтитры, что сделает их еще более понятными и доступными.

Об этом сообщается на сайте Spotify

Чтобы повысить удобство прослушивания подкастов, Spotify представил новую функцию — автоматические текстовые транскрипции. Эти транскрипты генерируются в реальном времени и синхронизируются с аудиоконтентом, предлагая пользователям возможность отображать их в полноэкранном режиме.

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Стремясь сделать подкасты более доступными, Spotify обязался добавить транскрипции в миллионы выпусков в ближайшие недели.

Кроме текстовых транскриптов, Spotify внедряет несколько других функций, обогащающих опыт прослушивания подкастов:

Теперь платформа позволяет пользователям разбивать подкасты на части, предоставляя подробный список сегментов для каждого эпизода. Эта функция улучшает навигацию, облегчая слушателям поиск определенных разделов в подкасте;

Spotify также расширил набор данных, доступных на страницах подкастов, предлагая исчерпывающую информацию о каждом подкасте еще до того, как пользователи нажимают кнопку воспроизведения;

в ближайшие недели, выбрав вкладку «Об», пользователи получат доступ к описаниям, изображениям и рекомендациям от создателей отдельных эпизодов подкастов;

кроме того, на платформе появится отдельная вкладка с рекомендациями подобных подкаст-шоу, что упростит пользователям поиск нового соответствующего их интересам контента.

Эти новшества демонстрируют стремление Spotify улучшить опыт прослушивания подкастов для своей быстро растущей базы пользователей. Платформа продолжает развиваться, оставаясь важным игроком на мировом рынке подкастов, благодаря чему сотни тысяч часов контента становятся более доступными и удобными для слушателей по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

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