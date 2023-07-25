Spotify повышает цены на планы Premium во многих странах — Finance.ua

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Spotify повышает цены на планы Premium во многих странах

Личные финансы
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Spotify повышает цены на планы Premium во многих странах
Spotify повышает цены на планы Premium во многих странах
Стриминговый сервис Spotify объявил о повышении цен на тарифные планы в 52 странах.
Об этом говорится в блоге компании.
В частности, подорожание коснется подписчиков в странах ЕС, Великобритании, США, Канаде, Бразилии и т. д.
Отметим, что стоимость подписки в Украине пока остается без изменений.
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К примеру, новые цены в США выглядят так:
  • Premium Single — $10,99 (было $9,99);
  • Premium Duo — $14,99 (было $12,99);
  • Premium Family — $16,99 (было $15,99);
  • Premium Student — $5,99 (было $4,99).
Spotify стала одной из последних стриминговых платформ, поднявших стоимость подписки. Ее конкуренты Apple Music, Amazon Music и YouTube Music начали повышать цены на индивидуальные тарифные планы без рекламы до $11 в прошлом году.
По материалам:
Speka
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