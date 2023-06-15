Швеция оштрафовала Spotify на $5,4 млн за нарушение правил конфиденциальности — Finance.ua

Швеция оштрафовала Spotify на $5,4 млн за нарушение правил конфиденциальности Сегодня 19:28 — Фондовый рынок

Швеция оштрафовала Spotify на $5,4 млн за нарушение правил конфиденциальности

Шведский регулятор наложил штраф в размере $5,4 млн на Spotify за нарушение Общего регламента защиты данных (GDPR) Европейского Союза.

Об этом пишет TechCrunch. Компания планирует оспорить решение.

Инициатор решения — Европейский центр цифровых прав Noyb — утверждает, что, согласно нормам европейского Закона о защите данных (GDPR), потребители имеют право знать, какие данные о физическом лице имеет компания и как они используются.

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Претензия Noyb основана на том, что Spotify четко не сообщает, как использует персональные данные пользователей.

Решение о нарушении ст. 15 Общего регламента защиты данных (GDPR) было принято спустя более четырех лет после того, как Noyb подал жалобу на Spotify.

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