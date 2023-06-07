Spotify объявила о новой волне массовых увольнений — Finance.ua

Spotify объявила о новой волне массовых увольнений 07.06.2023, 00:06 — Фондовый рынок

Spotify объявила о новой волне массовых увольнений

Spotify Technology уволит 200 сотрудников в своем подразделении подкастов. Это около 2% от общей численности персонала аудиостримеров по всему миру.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В последние годы Spotify в дополнение к прибылям от потоковой передачи музыки вела агрессивное расширение за счет других форматов, в частности подкастов. И потратила с этой целью более $1 млрд.

По состоянию на начало октября 2022 года в компании работало около 9800 сотрудников. Первые увольнения начались в том же месяце — своих должностей лишились около 40 сотрудников подкастов Gimlet Media и Parcast.

В январе 2023 года Spotify заявила о планах сократить 6% персонала (около 600 человек), на что запланировала расходы до $50 млн.

Ранее другие техногиганты, такие как Meta, Amazon, Microsoft и Alphabet также объявили о сокращении.

УБР По материалам:

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