Spotify официально прекратил работу в россии — Finance.ua

Spotify официально прекратил работу в россии Сегодня 22:23 — Фондовый рынок

Spotify официально прекратил работу в россии

Стриминговый музыкальный сервис Spotify официально прекратил работу в россии.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России — ООО «Спотифай» прекратило работу. Из данных Единого госреестра юридических лиц следует, что организация ликвидирована 14 декабря.

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Заявление о ликвидации было направлено в феврале 2023 года, а сам сервис перестал работать в россии в апреле 2022 года.

В начале декабря стало известно, что Spotify увольняет 17% персонала, 1500 работников, что стало третьим масштабным сокращением персонала за год. Генеральный директор Дэниел Эк объяснил это большими убытками и необходимостью снизить расходы.

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УНН По материалам:

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