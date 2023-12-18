Spotify официально прекратил работу в россии — Finance.ua

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Spotify официально прекратил работу в россии

Фондовый рынок
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Spotify официально прекратил работу в россии
Spotify официально прекратил работу в россии
Стриминговый музыкальный сервис Spotify официально прекратил работу в россии.
Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России — ООО «Спотифай» прекратило работу. Из данных Единого госреестра юридических лиц следует, что организация ликвидирована 14 декабря.
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Заявление о ликвидации было направлено в феврале 2023 года, а сам сервис перестал работать в россии в апреле 2022 года.
В начале декабря стало известно, что Spotify увольняет 17% персонала, 1500 работников, что стало третьим масштабным сокращением персонала за год. Генеральный директор Дэниел Эк объяснил это большими убытками и необходимостью снизить расходы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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