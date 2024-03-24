Стало відомо, скільки коштів виплатив Spotify виконавцям за минулий рік — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштів виплатив Spotify виконавцям за минулий рік
Стримінговий сервіс Spotify у 2023 році виплатив виконавцям 9 млрд доларів роялті.
Про це повідомляє The Associated Press.
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Скільки артистів отримали кошти минулого року за записи та публікації
- 1 250 артистів отримали понад 1 млн доларів роялті;
- 11 600 — понад 100 тис. дол.;
- 66 тис — понад 10 тис дол.
Зазначається, що ці цифри є втричі більшими у порівнянні з 2017 роком.
За даними звіту, більше половини з 66 тис. артистів походять з країн, де англійська не є основною мовою.
Як зазначає віцепрезидент Spotify Чарлі Геллман, на інді-артистів припадає половина всіх сплачених роялті, а саме 4,5 млрд дол.
Додається, що на Spotify побільшало виконавців, які принаймні виклали музику на цілий альбом і намагаються створити фан-базу.
За оцінками компанії, на сьогодні платформа охоплює близько 225 тис. митців-початківців.
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