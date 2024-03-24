Стало відомо, скільки коштів виплатив Spotify виконавцям за минулий рік — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштів виплатив Spotify виконавцям за минулий рік Сьогодні 22:33 — Фондовий ринок

Стало відомо, скільки коштів виплатив Spotify виконавцям за минулий рік, Фото: Bloomberg

Стримінговий сервіс Spotify у 2023 році виплатив виконавцям 9 млрд доларів роялті.

Про це повідомляє The Associated Press.

Скільки артистів отримали кошти минулого року за записи та публікації

1 250 артистів отримали понад 1 млн доларів роялті;

11 600 — понад 100 тис. дол.;

66 тис — понад 10 тис дол.

Зазначається, що ці цифри є втричі більшими у порівнянні з 2017 роком.

За даними звіту, більше половини з 66 тис. артистів походять з країн, де англійська не є основною мовою.

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Як зазначає віцепрезидент Spotify Чарлі Геллман, на інді-артистів припадає половина всіх сплачених роялті, а саме 4,5 млрд дол.

Додається, що на Spotify побільшало виконавців, які принаймні виклали музику на цілий альбом і намагаються створити фан-базу.

За оцінками компанії, на сьогодні платформа охоплює близько 225 тис. митців-початківців.

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Нагадаємо, шведська музична стримінгова компанія Spotify запускає повнометражні музичні відео у версії для преміум-підписників в одинадцяти країнах із середи.

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