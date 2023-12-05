Туристичний Spotify. Дубілет анонсував новий стартап із додатком для екскурсій — Finance.ua

Туристичний Spotify. Дубілет анонсував новий стартап із додатком для екскурсій Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Туристичний Spotify. Дубілет анонсував новий стартап із додатком для екскурсій

Співзасновник проєктів monobank , koto, Finmap і Dobrozem Дмитро Дубілет розповів про ще один свій стартап, який називається Flat Planet. Робота над ним розпочалася ще до повномасштабного російського вторгнення, а розробкою займається українська команда.

«Трохи хвилююсь, як сприймете, бо, звісно, майже все наше життя зараз повʼязано з війною та допомогою ЗСУ», — написав Дубілет у Telegram.

Flat Planet — це туристичний застосунок з екскурсіями по всьому світу, який покликаний стати альтернативою гідам. Аудіоконтент додатка програється у привʼязці до геокоординат і доступний багатьма мовами.

«Ми перебуваємо на стадії бета, але застосунок можна вже завантажити (зараз там 120 екскурсій по 45 містах Європи та США). На цьому етапі екскурсії створюються нами, а згодом ми станемо платформою, де кожен зможе публікувати свій контент і заробляти (як у Spotify)», — повідомив Дубілет.

Окрім аудіоекскурсій вулицями, у додатку також буде «контент по музеях та галереях». Дубілет повідомив, що Flat Planet пропонує їм партнерство щодо виробництва контенту для відвідувачів.

«Ми безплатно робимо контент, перекладаємо й озвучуємо його багатьма мовами. Відвідувачі зможуть програвати аудіо або читати інформацію у привʼязці до QR-кодів або номерів експонатів», — написав він.

Водночас музеї будуть самі вирішувати, чи робити контент платним або безплатним, а стартап віддаватиме 100% доходу музею.

«Від музеїв нам потрібні вказівки щодо вироблення контенту, а також розміщення відповідних номерів або QR-кодів біля експонатів», — пояснив засновник Flat Planet.

У планах стартапу запустити 10 музеїв і галерей в Україні, а також 10 музеїв у Європі або США. Дубілет очікує на туристичний бум в Україні та «багато українського контенту» після перемоги.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.