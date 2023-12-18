Spotify офіційно припинив роботу в росії — Finance.ua

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Spotify офіційно припинив роботу в росії

Фондовий ринок
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Spotify офіційно припинив роботу в росії
Spotify офіційно припинив роботу в росії
Стрімінговий музичний сервіс Spotify офіційно припинив роботу в росії.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що єдина юридична особа стрімінгового музичного сервісу Spotify в росії — ТОВ «Спотифай» припинило роботу. З даних Єдиного держреєстру юридичних осіб випливає, що організацію ліквідовано 14 грудня.
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Заява про ліквідацію була направлена в лютому 2023 року, а сам сервіс перестав працювати в росії в квітні 2022 року.
На початку грудня стало відомо, що Spotify звільняє 17% персоналу, 1500 працівників, що стало третім масштабним скороченням персоналу за рік. Генеральний директор Деніел Ек пояснив це великими збитками і необхідністю знизити витрати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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