Spotify офіційно припинив роботу в росії — Finance.ua

Spotify офіційно припинив роботу в росії Сьогодні 22:23 — Фондовий ринок

Spotify офіційно припинив роботу в росії

Стрімінговий музичний сервіс Spotify офіційно припинив роботу в росії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що єдина юридична особа стрімінгового музичного сервісу Spotify в росії — ТОВ «Спотифай» припинило роботу. З даних Єдиного держреєстру юридичних осіб випливає, що організацію ліквідовано 14 грудня.

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Заява про ліквідацію була направлена в лютому 2023 року, а сам сервіс перестав працювати в росії в квітні 2022 року.

На початку грудня стало відомо, що Spotify звільняє 17% персоналу, 1500 працівників, що стало третім масштабним скороченням персоналу за рік. Генеральний директор Деніел Ек пояснив це великими збитками і необхідністю знизити витрати.

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