Spotify запускає повнометражні музичні відео для преміум-підписників в 11 країнах — Finance.ua
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Spotify запускає повнометражні музичні відео для преміум-підписників в 11 країнах

Технології&Авто
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Spotify запускає повнометражні музичні відео для преміум-підписників в 11 країнах
Spotify запускає повнометражні музичні відео для преміум-підписників в 11 країнах
Шведська музична стримінгова компанія Spotify запускає повнометражні музичні відео у версії для преміум-підписників в одинадцяти країнах із середи.
Про це повідомила компанія.
Музичні відео будуть доступні в бета-версії користувачам Premium у Великій Британії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіппінах, Індонезії та Кенії.
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«Бета-версія музичних відео на Spotify починає розгортатися з обмеженим каталогом музичних відео, включно з хітами світових виконавців», — йдеться у повідомленні.
Музичні відео Spotify будуть доступні через додаток на пристроях iOS і Android, комп’ютерах і смарт-телевізорах.
На основі відгуків користувачів бета-версії компанія розглядатиме рішення про запуск повнометражних відео в інших країнах.
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Нагадаємо, у березні минулого року Spotify представив «Кліпи», вертикальні відео тривалістю до 30 секунд, які завантажуються безпосередньо на Spotify для виконавців.
Компанія також розширила свої пропозиції, включивши подкасти та аудіокниги, щоб залучити більше користувачів.
За матеріалами:
detector.media
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