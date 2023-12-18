Spotify тестує плейлисти, створені ШІ — як це працює — Finance.ua

Spotify тестує плейлисти, створені ШІ — як це працює Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Spotify тестує плейлисти, створені ШІ — як це працює

Spotify тестує нову функцію, яка генерує плейлисти за текстовими підказками на основі штучного інтелекту. Цю новину виявив користувач TikTok @robdad , який випадково наткнувся на цю опцію під час створення нового плейлиста.

Він опублікував короткий відеоролик під назвою «Випадково відкрив для себе ChatGPT від Spotify?».

Як це працює?

Нова функція доступна як опція в розділі «Ваша бібліотека» після натискання знака плюс для створення плейлиста.

На екрані з’являється напис про те, що ви можете «створити плейлисти за допомогою штучного інтелекту».

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Вище поля для введення тексту знаходяться підказки, наприклад: «Зосередьтесь на роботі з інструментальною електронікою», «Заповніть тишу фоновою музикою кав’ярні», «Підбадьорте себе веселими піснями з чітким бітом» або «Дослідіть нішевий жанр на кшталт Witch House».

Що можна створити?

@robdad_ обрав останню підказку і отримав плейлист від бота з назвою «Відкриття світу Witch House». Цей плейлист містить треки Grimes, Pearly Drops, Sidewalks and Skeletons та інших виконавців.

Чи з’явиться ця функція для всіх?

Spotify поки що не робить чітких заяв щодо публічного запуску цієї функції. У коментарі TechCrunch представник компанії заявив: «Ми регулярно проводимо різноманітні тести. Деякі з них прокладають шлях до розширення нашого сервісу, інші є важливим етапом навчання. Поки що ми не можемо поділитися додатковою інформацією».

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Якщо Spotify таки запровадить цю функцію, можливо, вони включать її до платної підписки, щоб спонукати користувачів платити за дорожчим тарифом. Преміумфункція hi-fi з високоякісним звуком, анонсована компанією майже три роки тому, досі не реалізована після того, як конкурент Apple Music запропонував цю ж функцію безкоштовно.

Тестування ШІ-плейлистів відбувається на тлі значної хвилі скорочень у компанії.

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