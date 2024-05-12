Рекордная прибыль: Spotify заработала более 1 миллиарда евро после сокращения штата — Finance.ua

Рекордная прибыль: Spotify заработала более 1 миллиарда евро после сокращения штата 12.05.2024, 02:06 — Фондовый рынок

Рекордная прибыль: Spotify заработала более 1 миллиарда евро после сокращения штата

Шведская стриминговая компания Spotify объявила о рекордной прибыли более чем в 1 миллиард евро после года сокращения расходов и штата.

Об этом пишет BBC.

В частности, в прошлом году компания сократила 17% работников, чтобы уменьшить расходы.

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А уже в декабре генеральный директор Spotify Даниэль Эк заявил, что около 1 500 рабочих мест будут сокращены в рамках «существенных действий по оптимизации наших расходов», чтобы компания могла достичь своих целей.

Сейчас Spotify имеет 615 миллионов пользователей, что ниже собственного прогноза в 618 миллионов в квартал.

К середине года компания планирует увеличить это количество до 631 миллиона. Количество премиум подписчиков в первом квартале выросло на 14% - до 239 миллионов.

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Как рассказали журналисты, с момента своего запуска в 2006 году Spotify инвестировала большую сумму денег в развитие бизнеса и обеспечение эксклюзивного содержания.

На платформе представлены подкасты, созданные Мишель и Бараком Обамой, а также герцогом и герцогиней Сассекскими.

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