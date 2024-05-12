Рекордная прибыль: Spotify заработала более 1 миллиарда евро после сокращения штата — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рекордная прибыль: Spotify заработала более 1 миллиарда евро после сокращения штата

Фондовый рынок
10
Рекордная прибыль: Spotify заработала более 1 миллиарда евро после сокращения штата
Рекордная прибыль: Spotify заработала более 1 миллиарда евро после сокращения штата
Шведская стриминговая компания Spotify объявила о рекордной прибыли более чем в 1 миллиард евро после года сокращения расходов и штата.
Об этом пишет BBC.
В частности, в прошлом году компания сократила 17% работников, чтобы уменьшить расходы.
Читайте также
А уже в декабре генеральный директор Spotify Даниэль Эк заявил, что около 1 500 рабочих мест будут сокращены в рамках «существенных действий по оптимизации наших расходов», чтобы компания могла достичь своих целей.
Сейчас Spotify имеет 615 миллионов пользователей, что ниже собственного прогноза в 618 миллионов в квартал.
К середине года компания планирует увеличить это количество до 631 миллиона. Количество премиум подписчиков в первом квартале выросло на 14% - до 239 миллионов.
Читайте также
Как рассказали журналисты, с момента своего запуска в 2006 году Spotify инвестировала большую сумму денег в развитие бизнеса и обеспечение эксклюзивного содержания.
На платформе представлены подкасты, созданные Мишель и Бараком Обамой, а также герцогом и герцогиней Сассекскими.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.