Стало известно, сколько средств выплатил Spotify исполнителям за прошлый год — Finance.ua

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Стало известно, сколько средств выплатил Spotify исполнителям за прошлый год

Фондовый рынок
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Стало известно, сколько средств выплатил Spotify исполнителям за прошлый год
Стало известно, сколько средств выплатил Spotify исполнителям за прошлый год, Фото: Bloomberg
Стриминговый сервис Spotify в 2023 году выплатил исполнителям 9 млрд долларов роялти.
Об этом сообщает The Associated Press.
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  • 1250 артистов получили более 1 млн долларов роялти;
  • 11 600 — свыше 100 тыс. долл.;
  • 66 тыс. — более 10 тыс. дол.
Отмечается, что эти цифры втрое больше по сравнению с 2017 годом.
По данным отчета, более половины из 66 тыс. артистов происходят из стран, где английский не является основным языком.
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Как отмечает вице-президент Spotify Чарли Геллман, на инди-артистов приходится половина всех оплаченных роялти, а именно 4,5 млрд дол.
Добавляется, что на Spotify стало больше исполнителей, которые по крайней мере выложили музыку на целый альбом и пытаются создать фан-базу.
По оценкам компании, на сегодняшний день платформа охватывает около 225 тыс. начинающих творцов.
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Напомним, шведская музыкальная стриминговая компания Spotify запускает полнометражные музыкальные видео в версии для премиум-подписчиков в одиннадцати странах со среды.
По материалам:
Економічна Правда
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