Стало известно, сколько средств выплатил Spotify исполнителям за прошлый год — Finance.ua

Стало известно, сколько средств выплатил Spotify исполнителям за прошлый год Сегодня 22:33 — Фондовый рынок

Стало известно, сколько средств выплатил Spotify исполнителям за прошлый год, Фото: Bloomberg

Стриминговый сервис Spotify в 2023 году выплатил исполнителям 9 млрд долларов роялти.

Об этом сообщает The Associated Press.

Сколько артистов получили средства в прошлом году за записи и публикации

1250 артистов получили более 1 млн долларов роялти;

11 600 — свыше 100 тыс. долл.;

66 тыс. — более 10 тыс. дол.

Отмечается, что эти цифры втрое больше по сравнению с 2017 годом.

По данным отчета, более половины из 66 тыс. артистов происходят из стран, где английский не является основным языком.

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Как отмечает вице-президент Spotify Чарли Геллман, на инди-артистов приходится половина всех оплаченных роялти, а именно 4,5 млрд дол.

Добавляется, что на Spotify стало больше исполнителей, которые по крайней мере выложили музыку на целый альбом и пытаются создать фан-базу.

По оценкам компании, на сегодняшний день платформа охватывает около 225 тыс. начинающих творцов.

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Напомним, шведская музыкальная стриминговая компания Spotify запускает полнометражные музыкальные видео в версии для премиум-подписчиков в одиннадцати странах со среды.

Економічна Правда По материалам:

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