Туристический Spotify. Дубилет анонсировал новый стартап с приложением для экскурсий — Finance.ua

Туристический Spotify. Дубилет анонсировал новый стартап с приложением для экскурсий Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Туристический Spotify. Дубилет анонсировал новый стартап с приложением для экскурсий

Соучредитель проектов monobank , koto, Finmap и Dobrozem Дмитрий Дубилет рассказал о еще одном своем стартапе, который называется Flat Planet. Работа над ним началась еще до полномасштабного российского вторжения, а разработкой занимается украинская команда.

«Немного волнуюсь, как воспримете, потому что, конечно, почти вся наша жизнь сейчас связана с войной и помощью ВСУ», — написал Дубилет в Telegram.

Flat Planet — это туристическое приложение с экскурсиями по всему миру, которое призвано стать альтернативой гидам. Аудиоконтент приложения проигрывается в привязке к геокоординатам и доступен на многих языках.

«Мы находимся на стадии бета, но приложение можно уже скачать (сейчас там 120 экскурсий по 45 городам Европы и США). На этом этапе экскурсии создаются нами, а потом мы станем платформой, где каждый сможет публиковать свой контент и зарабатывать (как у Spotify)», — сообщил Дубилет.

Кроме аудиоэкскурсий по улицам, в приложении также будет «контент по музеям и галереям». Дубилет сообщил, что Flat Planet предлагает им партнерство по производству контента для посетителей.

«Мы бесплатно делаем контент, переводим и озвучиваем его на многих языках. Посетители смогут проигрывать аудио или читать информацию в привязке к QR-кодам или номерам экспонатов», — написал он.

В то же время, музеи будут сами решать, делать ли контент платным или бесплатным, а стартап будет отдавать 100% дохода музею.

«От музеев нам нужны указания по выработке контента, а также размещение соответствующих номеров или QR-кодов возле экспонатов», — пояснил основатель Flat Planet.

В планах стартапа запустить 10 музеев и галерей в Украине, а также 10 музеев в Европе или США. Дубилет ожидает туристического бума в Украине и «много украинского контента» после победы.

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