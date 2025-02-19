У Spotify появится новый тариф — Finance.ua

У Spotify появится новый тариф 19.02.2025, 00:45 — Личные финансы

У Spotify появится новый тариф

После почти четырех лет ожидания Spotify может наконец-то представить долгожданный HiFi-режим с поддержкой звука без потерь качества. Согласно информации СМИ, компания завершает работу над деталями и готовится к запуску.

Spotify планирует ввести отдельный тарифный план под названием Music Pro, включающий HiFi-аудио и дополнительные функции, сообщает Bloomberg

Ожидается, что его стоимость будет составлять 5−6 долларов в месяц сверх базовой подписки Spotify Premium, которая стоит 12 долларов в месяц после недавних повышений цен. Так что в итоге Music Pro может обойтись в 18 долларов в месяц.

В отличие от Apple Music, где поддержка lossless-аудио входит в стандартный тариф, Spotify стремится оправдать прибавочную стоимость новыми возможностями. По предварительной информации, Music Pro предложит пользователям эксклюзивные предложения, такие как ремиксинг песен и ранний доступ к билетам на концерты.

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Ранее в этом месяце Spotify заключил новый многолетний контракт с Warner Music Group, предусматривающий расширение прав на стриминг и потенциально включающий HiFi-формат. Подобное соглашение было подписано с Universal Music Group в январе, причем UMG прямо упоминал HiFi-стриминг среди будущих инноваций.

Также обсуждается создание специального «суперфана"-сервиса, который может включать:

приоритетный доступ к делюкс-изданиям альбомов,

ранние релизы музыки,

приглашение на эксклюзивные прослушивания,

общение с артистами.

Несмотря на длительные задержки, Spotify, похоже, наконец-то готов представить HiFi-стриминг. Ожидается, что новый уровень подписки станет доступным пользователям уже в 2025 году.

Телеканал 24 По материалам:

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