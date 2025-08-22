Tesla выпустила Model YL с третьим рядом сидений (фото) — Finance.ua
Tesla выпустила Model YL с третьим рядом сидений (фото)

Tesla объявила о выпуске новой версии своего популярнейшего кроссовера Model Y в Китае. Модель получила название Model YL и отличается шестью сиденьями благодаря удлиненной колесной базе.
Версия Model YL создана на основе стандартной Model Y, но получила измененные габариты.
  • Автомобиль стал примерно на 180 мм длиннее, на 24 мм выше, а его колесная база увеличена на 150 мм. Это позволило разместить третий ряд сидений, что делает кроссовер более подходящим для семейного использования.
  • Объем багажного отделения теперь достигает 2539 литров (если сложить все сиденья второго и третьего рядов), а для второго ряда предусмотрены новые электрические подлокотники.
  • Из других уникальных особенностей YL называют подогрев сидений во всех трех рядах, а также вентиляцию сидений в первом и втором рядах.
Для пассажиров третьего ряда имеются вентиляционные отверстия на задних стойках. Tesla обещает, что на задних сиденьях достаточно места для комфортной перевозки взрослых.
Чтобы выйти из третьего ряда Model YL, у пассажиров есть кнопки для электрического перемещения сидений второго ряда вперед.
Несмотря на большие размеры и вес, Model YL демонстрирует заявленный запас хода в 751 км (по циклу CLTC) — это даже на 1 км больше пятиместной версии Model Y Long Range. Однако эта модель немного медленнее стандартной версии с такой же батареей и двухмоторной силовой установкой.
Китайский сайт Tesla указывает, что Model YL разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды по сравнению с 4,3 секунды у модели стандартной длины. Максимальная скорость составляет 201 км/ч.
Авто
