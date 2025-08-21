Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину из-за границы — Finance.ua

Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину из-за границы Сегодня 21:05 — Технологии&Авто

Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину из-за границы

В августе украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает «Укравтопром».

Всего за месяц автопарк Украины пополнили 22,4 тыс. авто, поэтому машины в возрасте до пяти лет составляли почти треть этого объема.

Наибольшую долю в сегменте молодых автомобилей заняли электромобили — 48%.

Далее по популярности следуют:

бензиновые — 35%,

гибридные — 10%,

дизельные — 5%,

авто с ГБО — 2%.

Топ-10 самых популярных моделей среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет:

Tesla Model Y — 733 авто Tesla Model 3 — 396; Nissan Rogue — 246; Mazda CX-5 — 221; Kia Niro — 205; Volkswagen Tiguan — 188; Hyundai Kona — 165; Chevrolet Bolt — 150; Audi Q5 — 148; Ford Escape — 143.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на автомобили с пробегом в США снова стали расти после заявления Дональда Трампа о введении пошлины. Существенный рост зафиксирован в последние 5 месяцев и сейчас подержанные авто уже на 3,7% дороже, чем в прошлом году.

