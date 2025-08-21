Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину из-за границы — Finance.ua
Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину из-за границы

В августе украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает «Укравтопром».
Всего за месяц автопарк Украины пополнили 22,4 тыс. авто, поэтому машины в возрасте до пяти лет составляли почти треть этого объема.
Наибольшую долю в сегменте молодых автомобилей заняли электромобили — 48%.
Далее по популярности следуют:
  • бензиновые — 35%,
  • гибридные — 10%,
  • дизельные — 5%,
  • авто с ГБО — 2%.
Топ-10 самых популярных моделей среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет:
  1. Tesla Model Y — 733 авто
  2. Tesla Model 3 — 396;
  3. Nissan Rogue — 246;
  4. Mazda CX-5 — 221;
  5. Kia Niro — 205;
  6. Volkswagen Tiguan — 188;
  7. Hyundai Kona — 165;
  8. Chevrolet Bolt — 150;
  9. Audi Q5 — 148;
  10. Ford Escape — 143.
Напомним, ранее мы сообщали, что цены на автомобили с пробегом в США снова стали расти после заявления Дональда Трампа о введении пошлины. Существенный рост зафиксирован в последние 5 месяцев и сейчас подержанные авто уже на 3,7% дороже, чем в прошлом году. Эксперты проанализировали 1,5 миллиона объявлений о продаже авто в возрасте до 5 лет и сравнили их стоимость с прошлогодними показателями. Какие авто дорожают, а какие обесцениваются — читайте здесь.
По материалам:
Finance.ua
Авто
