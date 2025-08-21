Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину из-за границы — Finance.ua

Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину из-за границы
В августе украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает «Укравтопром».
Всего за месяц автопарк Украины пополнили 22,4 тыс. авто, поэтому машины в возрасте до пяти лет составляли почти треть этого объема.
Наибольшую долю в сегменте молодых автомобилей заняли электромобили — 48%.
Далее по популярности следуют:
- бензиновые — 35%,
- гибридные — 10%,
- дизельные — 5%,
- авто с ГБО — 2%.
Топ-10 самых популярных моделей среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет:
- Tesla Model Y — 733 авто
- Tesla Model 3 — 396;
- Nissan Rogue — 246;
- Mazda CX-5 — 221;
- Kia Niro — 205;
- Volkswagen Tiguan — 188;
- Hyundai Kona — 165;
- Chevrolet Bolt — 150;
- Audi Q5 — 148;
- Ford Escape — 143.
Напомним, ранее мы сообщали, что цены на автомобили с пробегом в США снова стали расти после заявления Дональда Трампа о введении пошлины. Существенный рост зафиксирован в последние 5 месяцев и сейчас подержанные авто уже на 3,7% дороже, чем в прошлом году. Эксперты проанализировали 1,5 миллиона объявлений о продаже авто в возрасте до 5 лет и сравнили их стоимость с прошлогодними показателями. Какие авто дорожают, а какие обесцениваются — читайте здесь.
Также по теме
