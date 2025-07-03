Зарплаты в Meta: сколько получают ИИ-инженеры, исследователи и другие ІТ-специалисты техногиганта — Finance.ua

Зарплаты в Meta: сколько получают ИИ-инженеры, исследователи и другие ІТ-специалисты техногиганта
Технологические компании, как правило, тщательно охраняют информацию о своих вознаграждениях. Но они должны подавать информацию о диапазонах зарплат в Департамент труда, когда нанимают иностранных работников по специальной визовой программе H-1B. Поэтому эти обязательные официальные документы позволяют заглянуть в реальную шкалу оплаты труда.
Согласно этим документам, инженеры-программисты в Meta могут зарабатывать до $480 000. Должности в области машинного обучения составляют $440 000. Даже дизайнеры продуктов и исследователи обычно зарабатывают более $200 000, сообщает Business Insider.
Цифры отображают только годовые зарплаты без учета опционов на акции, бонусов за подписание контракта и других льгот, которые часто могут удвоить или утроить общие компенсационные пакеты.
Вот сколько Meta платила за ключевые роли в первом квартале 2025 года.
Искусственный интеллект: самый высокооплачиваемый инженер-исследователь в компании Meta получает до $440 000
- Научный сотрудник по исследованию ИИ: от $179 481 до $232 000.
- Менеджер по маркетингу продуктов искусственного интеллекта: $220 000.
- Инженер по машинному обучению: от $165 000 до $440 000.
- Инженер по инфраструктуре машинного обучения: $239 723.
- Научный сотрудник по исследованию машинного обучения: $232 000.
- Инженер-исследователь: от $154 840 до $400 000.
- Старший инженер по машинному обучению: $232 017 до $232 266.
Данные: Data scientist в Meta зарабатывает до $270 000
- Аналитик данных: от $168 000 до $204 000
- Менеджер по анализу данных: $223 202
- Инженер данных: от $125 068 до $270 000
- Менеджер по инженерии данных: от $224 028 до $275 282
- Менеджер по науке о данных: от $248 920 до $301 619
- Инженер баз данных: от $181 000 до $240 002
- Директор по обработке данных: $320 000.
- Специалист по обработке данных: от $122 760 до $270 000.
- Старший инженер данных: от $189 066 до $209 720.
- Старший специалист по обработке данных: от $20 4541 до $227 559.
- Старший менеджер по обработке данных и аналитике: $280 000.
Инженерия: Инженеры-программисты получают до $480,000 базовой заработной платы
- Инженер ASIC: от $165,568 до $299,880.
- Бизнес-инженер: от $137,000 до $228,538.
- Инженер-конструктор: от $185,000 до $256,270.
- Инженер-электрик: от $164,000 до $255,000.
- Инженер встроенного программного обеспечения: от $169,313 до $262,822.
- Инженерный директор: от $352,310 до $353,042.
- Инженер-менеджер: от $246,536 до $288,767.
- Инженер интерфейса: от $177 747 до $233 495.
- Инженер аппаратного обеспечения: от $176 000 до $240 000.
- Сетевой инженер: от $115 000 до $239 237.
- Инженер по качеству: от $189 213 до $244 000.
- Инженер по безопасности: от $145 000 до $258 524.
- Старший инженер программного обеспечения: от $194 467 до $302 134.
- Инженер программного обеспечения: от $120 000 до $480 000.
- Менеджер по разработке программного обеспечения: от $219 978 до $328 000.
Управление продуктами и программами: Продукт-менеджер в Meta получает до $314 159
- Дизайнер продукта: от $159 000 до $283 693.
- Директор по дизайну продукта: $321 538.
- Менеджер по дизайну продукта: от $267 540 до $279 594.
- Аналитик развития продукта: от $142 000 до $206 000.
- Директор по управлению продуктом: $356 512.
- Менеджер по продукту: от $161 606 до $314 159.
- Старший дизайнер продукта: $199 932.
- Старший менеджер по продукту: $224 323.
- Технический менеджер программы: от $164 131 до $274 596.
Исследования: Самый высокооплачиваемый исследователь пользовательского опыта получает до $350 000
- Прикладной научный сотрудник: от $214,032 до $232,000.
- Научный сотрудник, специализирующийся на аппаратном обеспечении: $214,311.
- Научный сотрудник, исследующий восприятие: $249,369.
- Научный сотрудник: от $167,000 до $321,101.
- Научный сотрудник-менеджер: $258,524.
- Старший научный сотрудник: $214,032.
- Научный сотрудник, исследующий пользовательский опыт: от $170,000 до $350,000.
- Научный сотрудник-менеджер, занимающийся вопросами пользовательского опыта: $302,134.
- Научный сотрудник, занимающийся вопросами пользователя интерфейсов: от $195,000 до $292,160.
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