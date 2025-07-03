Зарплаты в Meta: сколько получают ИИ-инженеры, исследователи и другие ІТ-специалисты техногиганта — Finance.ua

Зарплаты в Meta: сколько получают ИИ-инженеры, исследователи и другие ІТ-специалисты техногиганта Сегодня 21:33 — Технологии&Авто

Зарплаты в Meta: сколько получают ИИ-инженеры, исследователи и другие ІТ-специалисты техногиганта

Технологические компании, как правило, тщательно охраняют информацию о своих вознаграждениях. Но они должны подавать информацию о диапазонах зарплат в Департамент труда, когда нанимают иностранных работников по специальной визовой программе H-1B. Поэтому эти обязательные официальные документы позволяют заглянуть в реальную шкалу оплаты труда.

Согласно этим документам, инженеры-программисты в Meta могут зарабатывать до $480 000. Должности в области машинного обучения составляют $440 000. Даже дизайнеры продуктов и исследователи обычно зарабатывают более $200 000, сообщает Business Insider.

Цифры отображают только годовые зарплаты без учета опционов на акции, бонусов за подписание контракта и других льгот, которые часто могут удвоить или утроить общие компенсационные пакеты.

Вот сколько Meta платила за ключевые роли в первом квартале 2025 года.

Искусственный интеллект: самый высокооплачиваемый инженер-исследователь в компании Meta получает до $440 000

Научный сотрудник по исследованию ИИ: от $179 481 до $232 000.

Менеджер по маркетингу продуктов искусственного интеллекта: $220 000.

Инженер по машинному обучению: от $165 000 до $440 000.

Инженер по инфраструктуре машинного обучения: $239 723.

Научный сотрудник по исследованию машинного обучения: $232 000.

Инженер-исследователь: от $154 840 до $400 000.

Старший инженер по машинному обучению: $232 017 до $232 266.

Данные: Data scientist в Meta зарабатывает до $270 000

Аналитик данных: от $168 000 до $204 000

Менеджер по анализу данных: $223 202

Инженер данных: от $125 068 до $270 000

Менеджер по инженерии данных: от $224 028 до $275 282

Менеджер по науке о данных: от $248 920 до $301 619

Инженер баз данных: от $181 000 до $240 002

Директор по обработке данных: $320 000.

Специалист по обработке данных: от $122 760 до $270 000.

Старший инженер данных: от $189 066 до $209 720.

Старший специалист по обработке данных: от $20 4541 до $227 559.

Старший менеджер по обработке данных и аналитике: $280 000.

Инженерия: Инженеры-программисты получают до $480,000 базовой заработной платы

Инженер ASIC: от $165,568 до $299,880.

Бизнес-инженер: от $137,000 до $228,538.

Инженер-конструктор: от $185,000 до $256,270.

Инженер-электрик: от $164,000 до $255,000.

Инженер встроенного программного обеспечения: от $169,313 до $262,822.

Инженерный директор: от $352,310 до $353,042.

Инженер-менеджер: от $246,536 до $288,767.

Инженер интерфейса: от $177 747 до $233 495.

Инженер аппаратного обеспечения: от $176 000 до $240 000.

Сетевой инженер: от $115 000 до $239 237.

Инженер по качеству: от $189 213 до $244 000.

Инженер по безопасности: от $145 000 до $258 524.

Старший инженер программного обеспечения: от $194 467 до $302 134.

Инженер программного обеспечения: от $120 000 до $480 000.

Менеджер по разработке программного обеспечения: от $219 978 до $328 000.

Управление продуктами и программами: Продукт-менеджер в Meta получает до $314 159

Дизайнер продукта: от $159 000 до $283 693.

Директор по дизайну продукта: $321 538.

Менеджер по дизайну продукта: от $267 540 до $279 594.

Аналитик развития продукта: от $142 000 до $206 000.

Директор по управлению продуктом: $356 512.

Менеджер по продукту: от $161 606 до $314 159.

Старший дизайнер продукта: $199 932.

Старший менеджер по продукту: $224 323.

Технический менеджер программы: от $164 131 до $274 596.

Исследования: Самый высокооплачиваемый исследователь пользовательского опыта получает до $350 000

Прикладной научный сотрудник: от $214,032 до $232,000.

Научный сотрудник, специализирующийся на аппаратном обеспечении: $214,311.

Научный сотрудник, исследующий восприятие: $249,369.

Научный сотрудник: от $167,000 до $321,101.

Научный сотрудник-менеджер: $258,524.

Старший научный сотрудник: $214,032.

Научный сотрудник, исследующий пользовательский опыт: от $170,000 до $350,000.

Научный сотрудник-менеджер, занимающийся вопросами пользовательского опыта: $302,134.

Научный сотрудник, занимающийся вопросами пользователя интерфейсов: от $195,000 до $292,160.

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