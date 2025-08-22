В россии смогли продать только один флагманский кроссовер «Москвич» — Finance.ua
В россии смогли продать только один флагманский кроссовер «Москвич»

Новый кроссовер «Москвич 8», с которым россияне связывали большие надежды, полностью провалился на рынке.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Через две недели после того, как его начали продавать, дилерские центры смогли продать только один такой автомобиль. Сделка была заключена в середине августа.
«Все комплектации есть, а очереди нет», — приводит агентство слова представителя одного из автосалонов.
Возможной причиной этого стала цена нового авто, которая стартует с 2,98 млн российских рублей (около 38 тысяч долларов).
Следует также отметить общий спад российского авторынка. За первое полугодие этого года в рф было продано 530,4 тыс. новых легковых авто. Если учитывать грузовые автомобили и автобусы, то общий объем рынка составил 601,8 тыс. машин — это на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Габариты «Москвич 8» составляют 4824×1870×1756 мм. Машина получила массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой, цифровую приборную панель, систему кругового обзора, беспроводную зарядку для телефона и т. д.
Автомобиль оснастили бензиновым двигателем GDI мощностью 174 л. с., который работает в паре с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач.
УНІАН
