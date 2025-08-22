В россии смогли продать только один флагманский кроссовер «Москвич» — Finance.ua

В россии смогли продать только один флагманский кроссовер «Москвич» Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

В россии смогли продать только один флагманский кроссовер «Москвич»

Новый кроссовер «Москвич 8», с которым россияне связывали большие надежды, полностью провалился на рынке.

Через две недели после того, как его начали продавать, дилерские центры смогли продать только один такой автомобиль. Сделка была заключена в середине августа.

«Все комплектации есть, а очереди нет», — приводит агентство слова представителя одного из автосалонов.

Возможной причиной этого стала цена нового авто, которая стартует с 2,98 млн российских рублей (около 38 тысяч долларов).

Следует также отметить общий спад российского авторынка. За первое полугодие этого года в рф было продано 530,4 тыс. новых легковых авто. Если учитывать грузовые автомобили и автобусы, то общий объем рынка составил 601,8 тыс. машин — это на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Габариты «Москвич 8» составляют 4824×1870×1756 мм. Машина получила массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой, цифровую приборную панель, систему кругового обзора, беспроводную зарядку для телефона и т. д.

Автомобиль оснастили бензиновым двигателем GDI мощностью 174 л. с., который работает в паре с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач.

УНІАН По материалам:

