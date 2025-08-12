россия теряет миллионы: экспорт нефти снижается третью неделю подряд — Finance.ua

россия теряет миллионы: экспорт нефти снижается третью неделю подряд Сегодня 20:20

россия теряет миллионы: экспорт нефти снижается третью неделю подряд

Экспорт российской нефти снижается третью неделю подряд, но сокращение поставок пока незначительно, сообщает Bloomberg

По данным издания, морской экспорт «черного золота» за период с 13 июля по 10 августа составил в среднем 3,11 млн баррелей, что примерно на 3% меньше, чем за период с 6 июля по 3 августа. В частности, поставка нефти азиатским клиентам рф за отчетный период снизилась в среднем до 2,73 миллиона баррелей в сутки.

Экспорт российской нефти в Турцию за период с 13 июля по 10 августа снизился до трехмесячного минимума — 280 000 баррелей в сутки. Поставки в Сирию в среднем составляли около 70 000 баррелей в день.

В то же время отмечается, что за период с 4 по 10 августа из российских портов было отгружено зарубежным клиентам 23,31 млн баррелей российской нефти, что почти на 600 тысяч баррелей больше, чем за предыдущую неделю. При этом экспортная выручка за период с 4 по 10 августа упала на 4% по сравнению с предыдущей неделей до 1,38 миллиарда долларов из-за снижения стоимости российской нефти.

Журналисты отмечают, что пока рано говорить о влиянии объявленных Дональдом Трампом новых пошлин на индийские товары, поскольку они вступят в силу только 27 августа и могут быть пересмотрены, но считают, что «пока рынок, похоже, не видит значительных перебоев в экспорте российской нефти».

Напротив, издание не исключает увеличения экспорта российской нефти из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ россии.

В январе-июле 2025 г. россия сократила экспорт нефти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Хотя еще в середине июля поставки российской нефти на мировой рынок резко увеличились. По данным Bloomberg, экспорт из портов Балтийского моря достиг максимума почти за 10 месяцев.

На экспорт российской нефти могут повлиять американские санкции против покупателей сырья из рф. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины об Индии из-за закупок российской нефти, но соответствующее решение вступит в силу только в конце августа, если не будет отменено.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.