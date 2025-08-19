Президент рассказал о будущих ролях государств-миротворцев — Finance.ua
Президент рассказал о будущих ролях государств-миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский не ждет, что все участники «Коалиции решительных» направят в Украину контингент в рамках гарантий безопасности.
Об этом сказал Президент на брифинге в Вашингтоне после переговоров в Белом доме, цитирует «Европейская правда»
Зеленский подтвердил, что в рамках его предложений о гарантиях безопасности для Украины предусматриваются обязательства государств, добровольно вошедших в так называемую Коалицию решительных".
«Мы будем говорить о 30 странах (участниках коалиции. — Ред.). И мы будем говорить, кто из этих стран, что может реально, по факту предложить», — пояснил он. Украина осознает, что вклады этих государств будут принципиально отличаться.
«Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто-то — будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба. Кто-то не имеет конституционного права (на оказание помощи по бузопасности другим государствам. — Ред.), и имеет возможность финансировать производство (продукции ОПК для сил обороны Украины)», — отметил он.
