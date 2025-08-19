InvestFest 2025 — открой для себя мир инвестиций
21 августа украинцы смогут присоединиться к большой бесплатной онлайн-конференции InvestFest, посвященной теме личных финансов и инвестирования. Мероприятие организует финансовый портал Минфин специально ко Дню Независимости Украины.
Почему это важно?
- Получишь знания, как стартовать с инвестициями даже с небольшим бюджетом
- Научишься оценивать риски и выбирать инструменты под собственные финансовые цели
- Узнаешь о ключевых возможностях и вызовах: ОВГЗ, акции, недвижимость, земле, ETF и криптовалютах
- Поймешь, как обезопасить себя от ошибок и сохранить капитал в кризисное время
Что будет в программе?
- 20+ спикеров-практиков с многолетним опытом в финансах и инвестициях
- Реальные кейсы и примеры из украинского и мирового рынка
- Тематические блоки: от базовых стратегий до сложных инструментов
Среди выступлений:
- Владислав Свистунов (ICU) — о грамотном входе в инвестиции и стратегии выхода
- Наида Хотинская (Pro Invest Academy) — как инвестору действовать во время финансовых кризисов
- Роман Кошовский (FIREkit) — финансовая независимость и осознанная жизнь после достижения FI
- Юлия Бабенко (iPlan.ua) — финансовая грамотность и инвестирование для подростков
- Павел Бойко (Gonzo Invest) — возможности украинского рынка облигаций
- Дмитрий Куренков (EasyVending) — автоматизация торговли и инвестиции
- Александр Черный (Zeminvest) — тренды рынка земли.
- Елена Набатова — проверенные стратегии в криптовалютах
- Владимир Копоть (Monitor.Estate) — инвестиции в недвижимость: прибыль или риски
- Панельная дискуссия «Куда инвестируют те, кто реально зарабатывает?» — откровенный разговор с лидерами индустрии.
Кто поддерживает событие?
InvestFest объединяет знания и опыт ведущих игроков рынка:
- ICU — топовая украинская инвестгруппа и крупнейший брокер на рынке ОВГЗ.
- Zeminvest и Первый земельный инвестиционный фонд — сервис, открывший украинцам простой путь к инвестициям в землю с гарантированным доходом.
- Биржевой университет — центр образования для инвесторов с многоуровневой программой обучения.
- EasyVending — компания, более 10 лет формирующая рынок вендинга в Украине, сочетая технологии и бизнес-модели.
- Хотинская Наида — Основательница и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, автор учебных программ по инвестициям на фондовом рынке, финансовый советник.
- S1 REIT — инструмент от Standard One, делающий инвестиции в доходную недвижимость доступными. Вы становитесь совладельцем арендного бизнеса и получаете стабильный пассивный доход.
- ОТП Капитал — один из лидеров на рынке управления активами в Украине. Более 15 лет помогают людям планировать, копить и инвестировать с умом.
📅 Дата проведения: 21 августа 2025
🌐 Формат: онлайн
💰 Стоимость участия: 0 грн
👉Зарегистрируйся и получи доступ к главному инвест-событию лета уже сейчас!
Зарегистрироваться
Поделиться новостью
Также по теме
Киевляне должны за отопление 6,5 млрд грн. «Киевтеплоэнерго» судится с должниками
InvestFest 2025 — открой для себя мир инвестиций
Гривна укрепилась до четырехмесячного максимума — аналитики оценили действия НБУ
Президент рассказал о будущих ролях государств-миротворцев
Средняя зарплата украинцев превысит 25 тысяч гривен — правительство обновило прогноз
Федоров анонсировал новые грантовые программы на производство ракет, дронов и взрывчатых веществ