InvestFest 2025 — открой для себя мир инвестиций

21 августа украинцы смогут присоединиться к большой бесплатной онлайн-конференции InvestFest, посвященной теме личных финансов и инвестирования. Мероприятие организует финансовый портал Минфин специально ко Дню Независимости Украины.

Почему это важно?

Получишь знания, как стартовать с инвестициями даже с небольшим бюджетом

Научишься оценивать риски и выбирать инструменты под собственные финансовые цели

Узнаешь о ключевых возможностях и вызовах: ОВГЗ, акции, недвижимость, земле, ETF и криптовалютах

Поймешь, как обезопасить себя от ошибок и сохранить капитал в кризисное время

Что будет в программе?

20+ спикеров-практиков с многолетним опытом в финансах и инвестициях

Реальные кейсы и примеры из украинского и мирового рынка

Тематические блоки: от базовых стратегий до сложных инструментов

Среди выступлений:

Владислав Свистунов (ICU) — о грамотном входе в инвестиции и стратегии выхода

Наида Хотинская (Pro Invest Academy) — как инвестору действовать во время финансовых кризисов

Роман Кошовский (FIREkit) — финансовая независимость и осознанная жизнь после достижения FI

Юлия Бабенко (iPlan.ua) — финансовая грамотность и инвестирование для подростков

Павел Бойко (Gonzo Invest) — возможности украинского рынка облигаций

Дмитрий Куренков (EasyVending) — автоматизация торговли и инвестиции

Александр Черный (Zeminvest) — тренды рынка земли.

Елена Набатова — проверенные стратегии в криптовалютах

Владимир Копоть (Monitor.Estate) — инвестиции в недвижимость: прибыль или риски

Панельная дискуссия «Куда инвестируют те, кто реально зарабатывает?» — откровенный разговор с лидерами индустрии.

Кто поддерживает событие?

InvestFest объединяет знания и опыт ведущих игроков рынка:

ICU — топовая украинская инвестгруппа и крупнейший брокер на рынке ОВГЗ.

Zeminvest и Первый земельный инвестиционный фонд — сервис, открывший украинцам простой путь к инвестициям в землю с гарантированным доходом.

Биржевой университет — центр образования для инвесторов с многоуровневой программой обучения.

EasyVending — компания, более 10 лет формирующая рынок вендинга в Украине, сочетая технологии и бизнес-модели.

Хотинская Наида — Основательница и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, автор учебных программ по инвестициям на фондовом рынке, финансовый советник.

S1 REIT — инструмент от Standard One, делающий инвестиции в доходную недвижимость доступными. Вы становитесь совладельцем арендного бизнеса и получаете стабильный пассивный доход.

ОТП Капитал — один из лидеров на рынке управления активами в Украине. Более 15 лет помогают людям планировать, копить и инвестировать с умом.

📅 Дата проведения: 21 августа 2025

🌐 Формат: онлайн

💰 Стоимость участия: 0 грн

👉Зарегистрируйся и получи доступ к главному инвест-событию лета уже сейчас!

