InvestFest 2025 — открой для себя мир инвестиций
InvestFest 2025 — открой для себя мир инвестиций

21 августа украинцы смогут присоединиться к большой бесплатной онлайн-конференции InvestFest, посвященной теме личных финансов и инвестирования. Мероприятие организует финансовый портал Минфин специально ко Дню Независимости Украины.
Почему это важно?
  • Получишь знания, как стартовать с инвестициями даже с небольшим бюджетом
  • Научишься оценивать риски и выбирать инструменты под собственные финансовые цели
  • Узнаешь о ключевых возможностях и вызовах: ОВГЗ, акции, недвижимость, земле, ETF и криптовалютах
  • Поймешь, как обезопасить себя от ошибок и сохранить капитал в кризисное время
Что будет в программе?
  • 20+ спикеров-практиков с многолетним опытом в финансах и инвестициях
  • Реальные кейсы и примеры из украинского и мирового рынка
  • Тематические блоки: от базовых стратегий до сложных инструментов
Среди выступлений:
  • Владислав Свистунов (ICU) — о грамотном входе в инвестиции и стратегии выхода
  • Наида Хотинская (Pro Invest Academy) — как инвестору действовать во время финансовых кризисов
  • Роман Кошовский (FIREkit) — финансовая независимость и осознанная жизнь после достижения FI
  • Юлия Бабенко (iPlan.ua) — финансовая грамотность и инвестирование для подростков
  • Павел Бойко (Gonzo Invest) — возможности украинского рынка облигаций
  • Дмитрий Куренков (EasyVending) — автоматизация торговли и инвестиции
  • Александр Черный (Zeminvest) — тренды рынка земли.
  • Елена Набатова — проверенные стратегии в криптовалютах
  • Владимир Копоть (Monitor.Estate) — инвестиции в недвижимость: прибыль или риски
  • Панельная дискуссия «Куда инвестируют те, кто реально зарабатывает?» — откровенный разговор с лидерами индустрии.
Кто поддерживает событие?
InvestFest объединяет знания и опыт ведущих игроков рынка:
  • ICU — топовая украинская инвестгруппа и крупнейший брокер на рынке ОВГЗ.
  • Zeminvest и Первый земельный инвестиционный фонд — сервис, открывший украинцам простой путь к инвестициям в землю с гарантированным доходом.
  • Биржевой университет — центр образования для инвесторов с многоуровневой программой обучения.
  • EasyVending — компания, более 10 лет формирующая рынок вендинга в Украине, сочетая технологии и бизнес-модели.
  • Хотинская Наида — Основательница и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, автор учебных программ по инвестициям на фондовом рынке, финансовый советник.
  • S1 REIT — инструмент от Standard One, делающий инвестиции в доходную недвижимость доступными. Вы становитесь совладельцем арендного бизнеса и получаете стабильный пассивный доход.
  • ОТП Капитал — один из лидеров на рынке управления активами в Украине. Более 15 лет помогают людям планировать, копить и инвестировать с умом.
📅 Дата проведения: 21 августа 2025
🌐 Формат: онлайн
💰 Стоимость участия: 0 грн
👉Зарегистрируйся и получи доступ к главному инвест-событию лета уже сейчас!

Зарегистрироваться

По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Payment systems