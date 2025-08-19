ЕС импортировал российский газ на 4,4 миллиарда евро в первой половине 2025 года — Finance.ua

ЕС импортировал российский газ на 4,4 миллиарда евро в первой половине 2025 года
Согласно последним данным Евростата, Европейский Союз импортировал российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 4,48 миллиарда евро за первые шесть месяцев года по сравнению с 3,47 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года.
Импорт СПГ в Европу в первой половине года составил 26,9 миллиарда евро, включая около 13,7 миллиарда евро из Соединенных Штатов, которые остаются самым крупным поставщиком блока, сообщает информационное агентство Belga.
В 2024 году США поставляли 45% импортируемого ЕС СПГ.
Европейская комиссия планирует запретить импорт российского газа до конца 2027 года, предложение было обозначено в мае.
Предложение имело целью усилить энергетическую независимость Европы, укрепить безопасность и прекратить финансирование военного бюджета россии.
Государства-члены должны до конца года разработать планы с детальным описанием того, как они будут способствовать постепенному отказу от импорта газа, ядерной энергии и нефти из россии.
Бельгийский порт Зебрюгге был основным центром импорта российского СПГ в 2024 году, согласно отчету, опубликованному в феврале Институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA).
