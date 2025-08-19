В Польше меняются правила аренды жилья — Finance.ua
В Польше меняются правила аренды жилья

Недвижимость
22
С февраля 2026 года арендодатели, сдающие частное жилье, могут столкнуться с новыми требованиями — получением налогового номера NIP и обязательным электронным выставлением счетов.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Это связано с использованием обязательной Национальной системы электронных счетов-фактур (KSeF) для всех плательщиков VAT. Новые правила будут распространяться даже на тех, кто имеет право на освобождение от уплаты этого налога.
Налоговые эксперты объясняют: каждый сдающий квартиру в аренду формально считается плательщиком VAT, хотя в отдельных случаях действует налоговое освобождение. Нехватка знаний об этом статусе не создает никаких обязательств, но с февраля 2026 года ситуация изменится.
  • Если арендатором выступает компания и запросит счет-фактуру, арендодатель будет обязан выдать его через KSeF.
  • Для этого понадобится идентификационный налоговый номер (NIP), даже если раньше арендодатель не выставлял счета-фактуры и пользовался налоговыми льготами.

Цены на аренду в Польше

По данным отчета Rankomat. pl и Rentier. io, Варшава остается самым дорогим городом для аренды жилья среди 17 проанализированных населенных пунктов. Как пишет Ceo.com, аренда студии площадью 30 м² в польской столице стоит 2735 злотых в месяц. За квартиру среднего размера (50 м²) цена поднимается до 3643 злотых, а за большую квартиру (70 м²) придется заплатить 4947 злотых.
Не отстают по ценам и Гданьск, Краков и Вроцлав. Там аренда студии площадью 30 м² стоит около 2400 злотых, квартиры на 50 м² - около 3100 злотых, а вот на большие квартиры цены отличаются.
  • Гданьск — 4025 злотых,
  • Краков — 3850 злотых,
  • Вроцлав — 3700 злотых.
Самой дешевой остается Ченстохова: аренда студии площадью 30 м² здесь обходится в 1386 злотых, квартиры среднего размера (50 м²) — в 1824 злотых, а большой (70 м²) — в 2484 злотых.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
