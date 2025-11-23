Как выглядит одна из самых маленьких квартир мира (фото)
В Роттердаме архитекторы Беатрис Рамо и Бернд Апмайер превратили обычный амбар в жилом доме 1950-х годов в одну из самых маленьких, но в то же время самых удивительных квартир в мире.
Об этом пишет Domus.
Проект под названием Cabanon предлагает полностью оборудованные апартаменты площадью 6,89 квадратного метра. В жилье удалось разместить четыре отдельных зоны: гостиную, спальню, ванную комнату и небольшое спа.
Архитекторы использовали вариации высот и контрастные материалы для создания ощущения комфорта.
Гостиная высотой 3 метра, спальня — 1,14 метра, ванная комната содержит тропический душ, а спа-зона — полноценную инфракрасную сауну и джакузи.
Cabanon расположен на верхнем этаже здания и имеет окно с панорамным видом на город. Внутренние размеры пространства — 3 метра в высоту, 1,97 метра в ширину и 3,6 метра в длину.
Это переоборудование стало «храмом пропорций» для пары, заказавшей проект.
Они стремились к максимально компактному, но в то же время роскошному жилью — без большой кухни, зато с возможностью наслаждаться спа-процедурами в собственном мини-пространстве.
