Руководству порта и бизнесмену сообщили о подозрении за нанесенный ущерб государству более чем на 8 млн грн — Finance.ua

Руководству порта и бизнесмену сообщили о подозрении за нанесенный ущерб государству более чем на 8 млн грн

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении руководителю государственного предприятия, двум руководителям его структурных подразделений и бизнесмену. Их действия привели к нанесению ущерба государству более чем на 8 млн грн.
Следствием установлено, что руководитель государственного предприятия и два должностных лица в сговоре с предпринимателем организовали закупку двух телескопических погрузчиков по завышенной цене — почти 20 млн грн вместо реальных 12 млн грн.
В результате произошло незаконное завладение средствами государственного предприятия в особо крупных размерах — 8 млн грн.
Прокуратурой действия руководителя и должностных лиц инкриминируются по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах).
Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях предприятий обнаружена и изъята документация, которая будет использована в качестве доказательств в уголовном производстве.
В суд направлено ходатайство об отстранении руководителя госпредприятия от занимаемой должности. Подготовлено ходатайство об избрании мер для всех подозреваемых.
По материалам:
Finance.ua
