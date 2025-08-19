Руководству порта и бизнесмену сообщили о подозрении за нанесенный ущерб государству более чем на 8 млн грн — Finance.ua

Руководству порта и бизнесмену сообщили о подозрении за нанесенный ущерб государству более чем на 8 млн грн Сегодня 18:36 — Фондовый рынок

Руководству порта и бизнесмену сообщили о подозрении за нанесенный ущерб государству более чем на 8 млн грн

государству более чем на 8 млн грн. При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении руководителю государственного предприятия, двум руководителям его структурных подразделений и бизнесмену. Их действия привели к нанесению ущерба

Следствием установлено, что руководитель государственного предприятия и два должностных лица в сговоре с предпринимателем организовали закупку двух телескопических погрузчиков по завышенной цене — почти 20 млн грн вместо реальных 12 млн грн.

В результате произошло незаконное завладение средствами государственного предприятия в особо крупных размерах — 8 млн грн.

Прокуратурой действия руководителя и должностных лиц инкриминируются по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах).

Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях предприятий обнаружена и изъята документация, которая будет использована в качестве доказательств в уголовном производстве.

В суд направлено ходатайство об отстранении руководителя госпредприятия от занимаемой должности. Подготовлено ходатайство об избрании мер для всех подозреваемых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.