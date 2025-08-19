Кабмин объявил конкурс на нефтегаз в западной Украине — Finance.ua
Кабмин объявил конкурс на нефтегаз в западной Украине

Кабинет Министров Украины инициировал новый конкурс для инвесторов на заключение соглашений о распределении продукции (СРП) для двух нефтегазовых участков — Свичанского и Межигорского, расположенных на западе страны. При этом были отменены два предыдущих постановления от 08.04.2025 года, сообщает Banker.ua со ссылкой на регулятора.
Документы, опубликованные на официальном сайте правительства, разработаны для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в поиск и добычу углеводородов на этих территориях.
Согласно международному соглашению между правительствами Украины и США об инвестиционном фонде, американский партнер получает приоритетное право выкупа добытой продукции — нефти или газа — на условиях, предусмотренных договором.
Нефтегазовые участки расположены во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Прием заявок на участие в конкурсе продлится в течение трех месяцев с даты публикации объявления, то есть примерно до середины ноября 2025 года.
После завершения приема предложений Межведомственная комиссия по организации заключения и исполнения соглашений о распределении продукции в течение месяца подготовит рекомендации по определению победителей и представит их на рассмотрение Кабмина.
Планируемый срок заключения сделок — 50 лет. Доля инвестора в прибыльной продукции может составлять 35% (если предельная величина компенсационной продукции превышает подлежащие возмещению учетные расходы) или 65% (если учетные расходы превышают предельную величину компенсационной продукции).
