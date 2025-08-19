Суд разрешил строительство ЖК в экопарке «Осокорки» — Finance.ua

Суд разрешил строительство ЖК в экопарке «Осокорки» Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Суд разрешил строительство ЖК в экопарке «Осокорки»

15 августа 2025 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционные жалобы заказчика строительства и других участников дела, отменив решение Волынского окружного административного суда от 25 апреля 2025 об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ ЖК «Н2О» на территории экопарка «Осокорки» в Киеве.

Об этом сообщили на сайте застройщика.

Согласно постановлению суда апелляционной инстанции, разрешение № ИУ113181171313 от 27 апреля 2018 года оставлено в силе.

Суд установил, что:

Ландшафтный парк «Экопарк Осокорки» не создан в установленном законом порядке, его границы не установлены и не утверждены уполномоченным органом;

Земельный участок, переданный под застройку , не входит в пределы охраняемого ландшафта с официально утвержденными пределами и режимом использования;

Обжалуемое разрешение выдано с соблюдением требований Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и Порядка выполнения подготовительных и строительных работ, утвержденного постановлением КМУ № 466 от 13.04.2011;

Отсутствуют какие-либо предусмотренные законом основания для его отмены.

Таким образом, строительные работы на объекте продолжаются на основании действующего разрешения и соответствующей градостроительной документации.

Компания по-прежнему добросовестно выполняет все обязательства, определенные подписанным Меморандумом, и принимает необходимые меры для продолжения строительства.

В то же время в ОО «Экопарк Осокорки» заявили о «манипуляции и извращении фактов в пользу застройщика» в тексте решения. Активисты уже готовят кассационную жалобу в Верховный суд.

Справка Finance.ua:

в 2023 году компания Stolitsa Group начала строительство ЖК «H2O» на берегу озер Тягле и Небреж, имея разрешение на установку ограждения. Этот участок уже давно является предметом споров, поскольку раньше здесь планировали построить ЖК «Патриотика на озерах». Эти планы были заблокированы активистами, стремящимися создать здесь экопарк «Осокорки».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.