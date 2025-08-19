Стартап Calo привлек $39 млн для выхода на рынок Великобритании — Finance.ua
Стартап Calo привлек $39 млн для выхода на рынок Великобритании

Стартап Calo, специализирующийся на доставке готовых блюд, объявил о привлечении $39 млн инвестиций. Раунд финансирования возглавили фонды Al Jazira Capital, Nuwa Capital, Al Faisaliah, STV и другие, сообщает TechCrunch.
Экспансия в Европу
Привлеченные средства компания планирует направить на масштабирование бизнеса в Великобритании. Чтобы закрепиться на этом рынке, Calo уже приобрел местные сервисы Fresh Fitness Food и Detox Kitchen. В ближайшие три года компания стремится увеличить доходность в Великобритании в 10 раз.
Динамика развития
В прошлом году Calo доставил более 10 млн порций пищи и смог вдвое увеличить выручку. В 2025 году стартап продолжает демонстрировать стабильный рост ключевых показателей.
Сегодня сервис работает в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, ОАЭ и других странах региона, укрепляя позиции как одного из ведущих игроков на рынке доставки здорового питания.
По материалам:
borgexpert
