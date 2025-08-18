россияне уничтожили нефтебазу SOCAR, которую атаковали ранее — Finance.ua

россияне уничтожили нефтебазу SOCAR, которую атаковали ранее Сегодня 12:44 — Фондовый рынок

россияне второй раз за месяц ударили по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR и уничтожили ее.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер и азербайджанское издание MINVAL

«В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци», — сообщил Кипер.

По словам главы Одесской ОГА, пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщает MINVAL, атакуемый энергетический объект принадлежит компании SOCAR.

По данным азербайджанского издания, это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены все резервуары, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушены ограждения. Объем хранения нефтебазы свыше 16 тыс. кубометров.

Это уже вторая атака на нефтебазу азербайджанской компании в Украине в результате военных действий рф.

По информации директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, нефтебаза полностью уничтожена.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.