россияне уничтожили нефтебазу SOCAR, которую атаковали ранее — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россияне уничтожили нефтебазу SOCAR, которую атаковали ранее

Фондовый рынок
28
россияне второй раз за месяц ударили по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR и уничтожили ее.
Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер и азербайджанское издание MINVAL.
«В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци», — сообщил Кипер.
По словам главы Одесской ОГА, пострадавших в результате атаки нет.
Как сообщает MINVAL, атакуемый энергетический объект принадлежит компании SOCAR.
По данным азербайджанского издания, это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены все резервуары, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушены ограждения. Объем хранения нефтебазы свыше 16 тыс. кубометров.
Это уже вторая атака на нефтебазу азербайджанской компании в Украине в результате военных действий рф.
По информации директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, нефтебаза полностью уничтожена.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems