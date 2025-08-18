Sony окончательно вышел из российского рынка — Finance.ua

Sony окончательно вышел из российского рынка 18.08.2025, 00:27 — Фондовый рынок

Sony окончательно вышел из российского рынка

Японский транснациональный техногигант Sony окончательно свернул работу в россии, ликвидировав местное подразделение.

Об этом пишет The Moscow Times.

«Компания Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус прекратила существование 11 августа. За несколько дней до этого ей исполнилось 18 лет, говорится в публикации. — Документы для ликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу 10 октября 2024 года. До этого Sony пыталась ликвидировать свое представительство в 2023 году, но ей было отказано».

При этом в последние годы дочка компании распродавала остатки товаров и занималась сервисной поддержкой устройств.

Отмечается, что Sony решила уйти из россии после ее вторжения в Украину и среди первых поддержала санкции. В марте 2022 года были приостановлены поставки консолей и остановлена работа PlayStation Store.

Также весной Sony Pictures Entertainment объявила о прекращении показов своих фильмов в россии, — говорится в публикации. — После этого остановила деятельность Sony Music, окончательный уход которой состоялся 8 сентября 2022 года: зарубежные каталоги были удалены из российских стриминг-сервисов, а местное подразделение стало независимым лейблом под названием Kiss Koala, позже переименованным в Koala Music".

В феврале 2024 года Sony стала закрывать свои фирменные магазины в россии из-за прекращения поставок, процесс завершился до лета.

