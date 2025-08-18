Sony окончательно вышел из российского рынка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Sony окончательно вышел из российского рынка

Фондовый рынок
5
Sony окончательно вышел из российского рынка
Sony окончательно вышел из российского рынка
Японский транснациональный техногигант Sony окончательно свернул работу в россии, ликвидировав местное подразделение.
Об этом пишет The Moscow Times.
«Компания Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус прекратила существование 11 августа. За несколько дней до этого ей исполнилось 18 лет, говорится в публикации. — Документы для ликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу 10 октября 2024 года. До этого Sony пыталась ликвидировать свое представительство в 2023 году, но ей было отказано».
Читайте также
При этом в последние годы дочка компании распродавала остатки товаров и занималась сервисной поддержкой устройств.
Отмечается, что Sony решила уйти из россии после ее вторжения в Украину и среди первых поддержала санкции. В марте 2022 года были приостановлены поставки консолей и остановлена работа PlayStation Store.
Читайте также
Также весной Sony Pictures Entertainment объявила о прекращении показов своих фильмов в россии, — говорится в публикации. — После этого остановила деятельность Sony Music, окончательный уход которой состоялся 8 сентября 2022 года: зарубежные каталоги были удалены из российских стриминг-сервисов, а местное подразделение стало независимым лейблом под названием Kiss Koala, позже переименованным в Koala Music".
В феврале 2024 года Sony стала закрывать свои фирменные магазины в россии из-за прекращения поставок, процесс завершился до лета.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems