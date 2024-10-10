Британская компания Unilever полностью вышла с рынка рф — Finance.ua

Британская компания Unilever полностью вышла с рынка рф
Британская компания Unilever 10 октября сообщила, что полностью вышла с рынка россии, завершив продажу своей российской дочерней компании.
Об этом сообщил генеральный директор Unilever Хайн Шумахер.
«Сегодня Unilever завершила продажу своей российской дочерней компании российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома Arnest Group», — говорится в сообщении.
Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в россии и четыре фабрики в стране. Бизнес в беларуси также включен в продажу.
«В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в россии к потенциальной продаже. Эта работа была очень сложной и включала обособление ІТ-платформ и цепочек поставок, а также миграцию брендов на кириллицу. Завершение продаж завершает присутствие Unilever в россии», — написал Шумахер.
Компании Unilever принадлежат более 400 брендов, среди которых — Domestos, Axe, Rexona, Dove, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei и CLEAR.
После полномасштабного вторжения россии в Украину Unilever уплатила $67 млн. налога на прибыль в российский государственный бюджет.
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