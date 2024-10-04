Австрийский страховщик UNIQA завершил продажу бизнеса в россии — Finance.ua

Австрийский страховщик UNIQA завершил продажу бизнеса в россии Сегодня 23:31 — Фондовый рынок

Австрийский страховщик UNIQA завершил продажу бизнеса в россии

Австрийская страховая группа UNIQA завершила продажу своей российской дочерней компании Raiffeisen Life российскому страховщику Renaissance Life, полностью покинув российский рынок.

Как передает APA , об этом страховая компания объявила в пятницу.

«Завершение этого соглашения означает наш окончательный выход с российского рынка», — заявил Вольфганг Киндль — член правления UNIQA, ответственный за международный бизнес.

Стороны договорились не разглашать сумму сделки.

UNIQA владела 75% в Raiffeisen Life, тогда как остальные 25% принадлежали российской дочке Raiffeisen Bank International (RBI).

Напомним, в августе 2023 года стало известно, что австрийская страховая компания UNIQA полностью продает свой российский бизнес и выходит из страны.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину компания значительно сократила свою деятельность в россии. Согласно информации UNIQA, этот бизнес составлял менее 1% общего дохода концерна.

Укрінформ По материалам:

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