Австрийский страховщик UNIQA завершил продажу бизнеса в россии — Finance.ua

Австрийский страховщик UNIQA завершил продажу бизнеса в россии
Австрийская страховая группа UNIQA завершила продажу своей российской дочерней компании Raiffeisen Life российскому страховщику Renaissance Life, полностью покинув российский рынок.
Как передает APA, об этом страховая компания объявила в пятницу.
«Завершение этого соглашения означает наш окончательный выход с российского рынка», — заявил Вольфганг Киндль — член правления UNIQA, ответственный за международный бизнес.
Стороны договорились не разглашать сумму сделки.
UNIQA владела 75% в Raiffeisen Life, тогда как остальные 25% принадлежали российской дочке Raiffeisen Bank International (RBI).
Напомним, в августе 2023 года стало известно, что австрийская страховая компания UNIQA полностью продает свой российский бизнес и выходит из страны.
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину компания значительно сократила свою деятельность в россии. Согласно информации UNIQA, этот бизнес составлял менее 1% общего дохода концерна.
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