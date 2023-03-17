Unilever планирует инвестировать €20 млн в новую фабрику под Киевом — Finance.ua

Unilever планирует инвестировать €20 млн в новую фабрику под Киевом Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Британская компания Unilever объявила о намерении инвестировать €20 млн. в новое производство в Киевской области. Начало строительства запланировано с ожидаемым открытием фабрики в следующем году.

Об этом сообщила Unilever в своем пресс-релизе.

Фабрика рассчитана на около 100 работников и будет производить средства личной гигиены, шампуни и гели для душа таких брендов как Dove, Axe, TRESemmé, Clear. Сообщается, что завод будет снабжать товарами преимущественно украинский рынок, а также потенциально производить продукцию для других рынков Европы.

Unilever специализируется на производстве товаров широкого потребления и продовольствия. Компания основана в 1929 году путем слияния британской мыльной компании Lever Brothers и немецкой Margarine Unie. С тех пор Unilever стала одной из крупнейших компаний мира в отрасли FMCG (бытовые товары) с присутствием более чем в 190 странах мира, а также в Украине.

По данным на март 2023 года, рыночная капитализация Unilever составляет более $150 млрд.

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