«Новая Почта» планирует открыть свое первое отделение в Литве — Finance.ua

«Новая Почта» планирует открыть свое первое отделение в Литве Сегодня 09:46 — Фондовый рынок

«Новая Почта» планирует открыть свое первое отделение в Литве

Компания «Новая Почта» 20 марта откроет первое отделение Nova Post в Вильнюсе.

Об этом сообщил совладелец «Новой Почты» Вячеслав Климов на Саммите экспортеров Forbes Ukraine.

Первое отделение «Новой Почты» откроется в Вильнюсе, оно будет грузовым, в нем можно будет отправлять и получать из Украины посылки весом до 1000 кг, говорит Климов.

«Приглашаю всех, кто собирается в Вильнюс или хочет отправить посылку», — сказал он.

Напомним, в октябре 2022-го «Новая Почта» открыла в Варшаве свое первое отделение в Польше. Сегодня их уже 18 в крупнейших городах страны: Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Лодзи и Жешуве. К декабрю среднее количество доставок через все польские отделения выросло до 2500 в сутки.

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В прошлом году «Новая Почта» доставила 6,5 млн международных посылок, что на 30% меньше, чем в 2021-м (9,3 млн). При этом количество посылок из Украины выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Больше всего посылок доставлено в Польшу и Германию, сообщила пресс-служба компании. Именно эти страны приняли больше украинцев (по оценке НП — 4 млн).

В 2023 году компания планирует выйти на довоенный уровень международных посылок за счет освоения новых направлений. Кроме Литвы, в первом полугодии 2023 года компания откроет отделения в Германии, Чехии и Румынии, сообщила пресс-служба «Новой Почты».

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