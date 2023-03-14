«Новая почта» обещает клиентам оплатить «Посылку в кредит»: каковы условия — Finance.ua

«Новая почта» обещает клиентам оплатить «Посылку в кредит»: каковы условия Сегодня 15:28 — Личные финансы

«Новая почта» обещает клиентам оплатить «Посылку в кредит»: каковы условия

Некоторые клиенты украинского почтового оператора «Новая почта» смогут не платить за «Посылку в кредит». В компании объявили акцию, в рамках которой обещают рандомно оплатить такую услугу 30 украинцам.

Об этом говорится на официальной странице компании Facebook.

Как получить бесплатно «Посылку в кредит»

По информации компании, чтобы поучаствовать в акции, нужно оформить соответствующую услугу до 6 апреля текущего года. После чего выберут 30 счастливчиков.

«Супер-новость для оформивших услугу с 8.03 до 6.04. Погасим кредит без ограничений по сумме для 30 клиентов, которых выберем рандомно», — говорится в сообщении.

Там рассказали, что оформить посылку в кредит можно быстро благодаря мобильному приложению «Новой почты». Для этого нужно:

выбрать раздел «Посылка в кредит»;

рассчитать кредитный лимит и заполнить краткую анкету;

заказать любой товар стоимостью от 1 тыс. грн с наложенным платежом;

прийти в отделение с паспортом и кодом;

забрать товар.

Что известно об услуге «Посылка в кредит»

Как отметили в компании, «Посылка в кредит» — это обычный кредит, но не в банковском учреждении. Его ввели благодаря сотрудничеству логистической и финансовой компаний. Это очень удобно, ведь все торговые сети, магазины и локальные продавцы могут продавать товар в кредит.

Услуга позволяет получить заказ, ничего не выплачивая при получении. Требуемую сумму продавцу заплатит NovaPay сразу после получения посылки, а клиент должен вернуть средства компании в течение 12 месяцев. Кредиты предоставляет ООО «НоваПей Кредит», входящее в группу компаний «Новой почты» и имеющее лицензию Национального банка Украины.

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Услуга работает всего несколько месяцев, однако уже набрала популярность среди пользователей. Так, ежедневно компания получает около 1,2 тыс. запросов на кредитование. «Посылка в кредит» имеет преимущества перед обычным потребительским кредитованием, поскольку предусматривает простые процедуры оформления и условия. Комиссия составляет 2,5% в месяц.

Как узнать свой личный кредитный лимит

Узнать свой личный кредитный лимит можно двумя способами. Первый — в приложении «Новой почты». Для этого необходимо:

зайти в «Личный кабинет», нажать на иконку человека в правом верхнем углу;

выбрать услугу «Посылка в кредит»;

нажать пункт «Попробовать»;

нажать «Рассчитать лимит»;

заполнить анкету: указать ИНН, дату рождения, номер паспорта, социальный статус (женаты или нет) и месячный доход;

нажать «Рассчитать лимит».

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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