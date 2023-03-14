NovaPay анонсировала выпуск кредитных карт и облигаций для клиентов «Новой почты» — Finance.ua

NovaPay анонсировала выпуск кредитных карт и облигаций для клиентов «Новой почты» Сегодня 09:48 — Финтех и Карты

NovaPay анонсировала выпуск кредитных карт и облигаций для клиентов «Новой почты»

NovaPay намерена выпустить кредитные карты с дополнительными услугами и скидками для клиентов «Новой почты», а также облигации.

Об этом сообщил директор по рискам NovaPay Ростислав Синишин.

По его словам, речь идет о собственном выпуске облигаций NovaPay, а не недавно выпущенной новой серии облигаций «Новой почты».

Синишин уточнил, что компания уже подготовила проспект эмиссии, который вскоре будет подан на регистрацию в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

«Новая почта» выпустила (облигации), поскольку ей нужно собственное развитие, ей нужно строить терминалы, развивать логистику, а сейчас NovaPay выпустит свои облигации, которые будут использоваться как раз для работы в финансовом секторе", — объяснил директор по рискам NovaPay.

В то же время он не уточнил объем выпуска, ставки доходности и других деталей.

Кроме того, Синишин отметил, что NovaPay планирует реализовать проект по выпуску собственных кредитных карт.

Кредитные карты будут очень полезны, будут иметь много интересных функций, дополнительных услуг и скидок», — пояснил Синишин.

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Он добавил, что нет возможности разглашать все детали проекта, но отметил, что NovaPay продолжит улучшать действующую структуру терминалов, ускорять оплату и одновременно параллельно на этой же базе развивать новый проект.

По данным на сайте НБУ, за девять месяцев 2022 года чистый доход ООО «НоваПэй» составил 3,3 млрд грн, в то время как чистая прибыль — 1,45 млрд грн.

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