«Новая почта» запускает собственную авиакомпанию, которая будет доставлять посылки в ЕС — Finance.ua

«Новая почта» запускает собственную авиакомпанию, которая будет доставлять посылки в ЕС Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

С марта «Новая почта» запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines для перевозки посылок в страны ЕС. Об этом в интервью Forbes сообщили совладельцы «Новой почты».

Отмечается, что компания будет перевозить посылки двумя самолетами АН-26 в 1978-го и 1982-го годов, которые взяла в лизинг у Expedition Aviation из ОАЭ.

По словам Вячеслава Климова, запуск авиакомпании позволит доставлять международные посылки быстрее, а также контролировать всю логистику доставки.

«Отныне компания не будет зависеть от фрахта свободного места в самолетах других компаний Собственные самолеты дадут НП необходимую ей операционную гибкость, надежность и уменьшенную себестоимость», — рассказал партнер консалтинговой компании «3e Consultants» Олег Каленский.

АН-26 будут перевозить грузы только внутри Европы и будут базироваться в Польше до окончания войны. Вероятно, их логистический центр будет в Жешуве, и такая база, по словам владельцев, позволит НП обслуживать почти всю Европу. В эту базу посылки из Украины будут доставлять автотранспортом. По окончании войны самолеты будут доставлять грузы в аэропорты «Борисполь» и «Львов».

«Новая Почта» также договаривается об аренде еще двух самолетов, которые смогут выполнять дальнемагистральные рейсы — из США и Китая.

Отметим, что с 2019 года «Новая Почта» внутри страны начала доставлять посылки самолетом Ан-26. Доставка работала в тестовом режиме, однако во время карантина 2020 года от этой услуги решили отказаться.

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В 2021 году компания анонсировала создание собственной авиакомпании, однако ее запуск отложили из-за начала полномасштабного вторжения.

Справка Finance.ua:

Новая почта 1 января 2023 года вносит изменения в тарифы. Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково. Отменяется дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 грн;

тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.

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