«Новая Почта» планирует выпустить облигации серии «С» — Finance.ua
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«Новая Почта» планирует выпустить облигации серии «С»

Фондовый рынок
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«Новая Почта» планирует выпустить облигации серии «С»
«Новая Почта» планирует выпустить облигации серии «С»
Компания «Новая почта» намерена разместить третий в своей истории выпуск облигаций — серии «С».
Как сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на своем сайте, компания зарегистрировала закрытый выпуск именных процентных обычных необеспеченных корпоративных облигаций «Новой почты» серии «С» 24 января.
Информация о параметрах выпуска отсутствует.
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Напомним, в 2020 году «Новая почта» провела выпуск облигаций серии «B» на 700 млн грн с погашением 28 февраля 2023 года, купонной ставкой 16% годовых и периодичностью выплат четыре раза в год. Отмечалось, что 40% привлеченных средств будут направлены на строительство логистических центров, а 60% — на их автоматизацию. Андеррайтером выступал Райффайзен Банк.
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Дебютный выпуск облигаций «Новая Почта» разместила в феврале-апреле 2019 года на сумму 300 млн грн под 22% годовых со сроком обращения до 22 августа 2020 года. Средства от размещения облигаций были ориентированы на модернизацию инфраструктуры и сети отделений эмитента.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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