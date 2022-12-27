Новая почта изменит тарифы с 2023 года — Finance.ua

Новая почта изменит тарифы с 2023 года
Новая почта 1 января 2023 года вносит изменения в тарифы.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мы делаем этот шаг, чтобы и далее гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны», — объяснили в компании.
Что изменится с 1 января 2023 года:
1. Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.
2. Отменяется дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 грн.
3. Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит — 55 грн.
4. Посылка между отделениями и почтоматами по городу:
- до 2 кг — 50 грн;
- до 10 кг — 80 грн;
- до 30 кг — 120 грн.
5. Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:
- до 2 кг — 70 грн;
- до 10 кг — 100 грн;
- до 30 кг — 140 грн.
6. Доплата за доставку/забор курьером:
- для отправок до 30 кг — +35 грн к тарифу;
- за каждые 100 кг для отправлений более 30 кг — +100 грн к тарифу.
Дополнительно о новых тарифах можно узнать здесь. Они вступят в силу с 1 января 2023 года.
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