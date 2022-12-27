Новая почта изменит тарифы с 2023 года — Finance.ua

Новая почта изменит тарифы с 2023 года Сегодня 12:42 — Личные финансы

Новая почта изменит тарифы с 2023 года

Новая почта 1 января 2023 года вносит изменения в тарифы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы делаем этот шаг, чтобы и далее гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны», — объяснили в компании.

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Что изменится с 1 января 2023 года:

1. Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.

2. Отменяется дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 грн.

3. Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит — 55 грн.

4. Посылка между отделениями и почтоматами по городу:

до 2 кг — 50 грн;

до 10 кг — 80 грн;

до 30 кг — 120 грн.

5. Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 100 грн;

до 30 кг — 140 грн.

6. Доплата за доставку/забор курьером:

для отправок до 30 кг — +35 грн к тарифу;

за каждые 100 кг для отправлений более 30 кг — +100 грн к тарифу.

Дополнительно о новых тарифах можно узнать здесь . Они вступят в силу с 1 января 2023 года.

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