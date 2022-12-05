Новая почта будет доставлять посылки из интернет-магазинов Чехии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая почта будет доставлять посылки из интернет-магазинов Чехии

Личные финансы
24
Новая почта будет доставлять посылки из интернет-магазинов Чехии
Новая почта будет доставлять посылки из интернет-магазинов Чехии
Новая почта Глобал запустила новую страну для онлайн-шопинга — Чехию. Это уже 9 страна, из которой украинцы могут покупать необходимые товары для дома, одежду популярных брендов и технику, такие как Starlink, зарядные станции EcoFlow, непосредственно в чешских онлайн-магазинах, в которых нет прямой доставки в Украину.
Доставку можно заказать по адресу, в любое отделение или почтомат Новой почты в Украине.
Например, Starlink в Чехии можно приобрести от 14300 гривен, а стоимость доставки товара весом 8,5 кг в Украину будет составлять от 1900 грн.

Цена доставки зависит от веса посылки:

  • 0,5 кг за $5 (183 грн)
  • 1 кг — $8,50 (311 грн)
  • 1,5 кг — $10 (366 грн)
  • 2 кг — $13,50 (494 грн)
Стоимость доставки можно рассчитать самостоятельно с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.
Также украинцам доступны заказы из самых популярных чешских интернет-магазинов, как Koulier, Globalmoto, ZARA, Rockino, Patro, 4home и т.д.
Читайте также
Кроме того, накануне новогодних праздников Новая почта Глобал снизила стоимость доставки заказов из интернет-магазинов Испании и Италии на 25%. Этот акционный тариф будет действовать до 31 января 2023 года.

Как пользоваться сервисом NP Shopping?

  1. Зарегистрируйтесь в NP Shopping. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга, который будете использовать при покупках.
  2. Выбирайте интернет-магазин, заказывайте товар онлайн, а в строке доставки указывайте полученный через NP Shopping адрес.
  3. После заказа в личном кабинете NP Shopping регистрируйте треккинг-номер, полученный в интернет-магазине. А дальше выбирайте любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.
Для заказа товаров украинцам уже доступны онлайн-магазины из 9 стран: США, Италия, Турция, Великобритания, Германия, Польша, Франция, Испания и Чехия.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.