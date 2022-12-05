Новая почта будет доставлять посылки из интернет-магазинов Чехии — Finance.ua

Новая почта будет доставлять посылки из интернет-магазинов Чехии Сегодня 12:12 — Личные финансы

Новая почта будет доставлять посылки из интернет-магазинов Чехии

Новая почта Глобал запустила новую страну для онлайн-шопинга — Чехию. Это уже 9 страна, из которой украинцы могут покупать необходимые товары для дома, одежду популярных брендов и технику, такие как Starlink, зарядные станции EcoFlow, непосредственно в чешских онлайн-магазинах, в которых нет прямой доставки в Украину.

Доставку можно заказать по адресу, в любое отделение или почтомат Новой почты в Украине.

Например, Starlink в Чехии можно приобрести от 14300 гривен, а стоимость доставки товара весом 8,5 кг в Украину будет составлять от 1900 грн.

Цена доставки зависит от веса посылки:

0,5 кг за $5 (183 грн)

1 кг — $8,50 (311 грн)

1,5 кг — $10 (366 грн)

2 кг — $13,50 (494 грн)

Стоимость доставки можно рассчитать самостоятельно с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

Также украинцам доступны заказы из самых популярных чешских интернет-магазинов, как Koulier, Globalmoto, ZARA, Rockino, Patro, 4home и т.д.

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Кроме того, накануне новогодних праздников Новая почта Глобал снизила стоимость доставки заказов из интернет-магазинов Испании и Италии на 25%. Этот акционный тариф будет действовать до 31 января 2023 года.

Как пользоваться сервисом NP Shopping?

Зарегистрируйтесь в NP Shopping. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга, который будете использовать при покупках. Выбирайте интернет-магазин, заказывайте товар онлайн, а в строке доставки указывайте полученный через NP Shopping адрес.

После заказа в личном кабинете NP Shopping регистрируйте треккинг-номер, полученный в интернет-магазине. А дальше выбирайте любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.



Для заказа товаров украинцам уже доступны онлайн-магазины из 9 стран: США, Италия, Турция, Великобритания, Германия, Польша, Франция, Испания и Чехия.

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