Посылка в кредит: Новая почта создала новую возможность для клиентов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Посылка в кредит: Новая почта создала новую возможность для клиентов

Личные финансы
1451
Посылка в кредит: Новая почта создала новую возможность для клиентов
Посылка в кредит: Новая почта создала новую возможность для клиентов
Теперь клиенты Новой почты, заказывающие товар наложенным платежом, могут забрать его, а оплатить стоимость в течение года.
При этом продавец товара получит денежные средства сразу, как только клиент осмотрит посылку и подтвердит ее получение.
Посылку в кредит может оформить только заказчик товара и только в отделении Новой почты. Кредит предоставляется сроком на 12 месяцев и товар от 1000 гривен. Максимальный размер кредита рассчитывается для каждого клиента индивидуально.
Читайте также
Узнать свой кредитный лимит может каждый в мобильном приложении в Личном кабинете или отделении Новой почты. Финансовые услуги в отделении предоставляет NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта.

Ставки и комиссии

  • За пользование кредитом клиент будет платить комиссию — 2% от суммы заимствования в месяц и годовую ставку 0,00001%.
  • Например, вы заказали мультиварку стоимостью 3000 грн наложенным платежом в отделение и хотите взять посылку в кредит. Общая сумма кредита составит 3135 грн: стоимость товара 3000 грн. + стоимость доставки 55 грн (по городу + коробка) + комиссия за денежный перевод 80 грн (2% + 20 грн.).
  • Ежемесячный процент по кредиту будет 62,7 грн (2% от суммы кредита), таким образом, ежемесячный платеж — 324 грн. Общая переплата за 12 месяцев составит 752,4 грн.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
  • быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 65 лет;
  • пользоваться услугами Новой почты за последние 6 месяцев;
  • иметь хорошую кредитную историю.
Как воспользоваться услугой «Посылка в кредит»:
  1. закажите товар наложенным платежом в любое отделение Новой почты;
  2. осмотрите посылку с товаром и скажите оператору-кассиру, что хотите забрать посылку в кредит;
  3. предоставьте оператору оригиналы паспорта с пропиской и идентификационным кодом или воспользуйтесь документами через «Дія». Важно, что документы должны быть одного формата — или оригиналы или «Дія»;
  4. как только пройдет проверка лица, на номер телефона получателя поступит SMS с паролем для подписания документов в электронном виде;
  5. сообщите пароль с SMS оператору-кассиру и забирайте посылку.
Оплачивать кредит нужно ежемесячно равными частями в течение года в любом финансовом учреждении или в отделении Новой почты. Также кредит можно погасить досрочно без дополнительных комиссий и доплат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.