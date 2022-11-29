Посылка в кредит: Новая почта создала новую возможность для клиентов — Finance.ua

Посылка в кредит: Новая почта создала новую возможность для клиентов Вчера 12:11 — Личные финансы

Посылка в кредит: Новая почта создала новую возможность для клиентов

Теперь клиенты Новой почты, заказывающие товар наложенным платежом, могут забрать его, а оплатить стоимость в течение года.

При этом продавец товара получит денежные средства сразу, как только клиент осмотрит посылку и подтвердит ее получение.

Посылку в кредит может оформить только заказчик товара и только в отделении Новой почты. Кредит предоставляется сроком на 12 месяцев и товар от 1000 гривен. Максимальный размер кредита рассчитывается для каждого клиента индивидуально.

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Узнать свой кредитный лимит может каждый в мобильном приложении в Личном кабинете или отделении Новой почты. Финансовые услуги в отделении предоставляет NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта.

Ставки и комиссии

За пользование кредитом клиент будет платить комиссию — 2% от суммы заимствования в месяц и годовую ставку 0,00001%.

Например, вы заказали мультиварку стоимостью 3000 грн наложенным платежом в отделение и хотите взять посылку в кредит. Общая сумма кредита составит 3135 грн: стоимость товара 3000 грн. + стоимость доставки 55 грн (по городу + коробка) + комиссия за денежный перевод 80 грн (2% + 20 грн.).

Ежемесячный процент по кредиту будет 62,7 грн (2% от суммы кредита), таким образом, ежемесячный платеж — 324 грн. Общая переплата за 12 месяцев составит 752,4 грн.



Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 65 лет;

пользоваться услугами Новой почты за последние 6 месяцев;



иметь хорошую кредитную историю.



Как воспользоваться услугой «Посылка в кредит»:

закажите товар наложенным платежом в любое отделение Новой почты; осмотрите посылку с товаром и скажите оператору-кассиру, что хотите забрать посылку в кредит;

предоставьте оператору оригиналы паспорта с пропиской и идентификационным кодом или воспользуйтесь документами через «Дія». Важно, что документы должны быть одного формата — или оригиналы или «Дія»; как только пройдет проверка лица, на номер телефона получателя поступит SMS с паролем для подписания документов в электронном виде;

сообщите пароль с SMS оператору-кассиру и забирайте посылку.



Оплачивать кредит нужно ежемесячно равными частями в течение года в любом финансовом учреждении или в отделении Новой почты. Также кредит можно погасить досрочно без дополнительных комиссий и доплат.

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