Новая почта разрешила клиентам оплачивать не только свои посылки: чем полезна услуга — Finance.ua

Новая почта разрешила клиентам оплачивать не только свои посылки: чем полезна услуга
В сегодняшней реальности очень сложно что-то планировать. И может произойти ситуация, когда вы уже стоите у отделения, а свет выключили и нет мобильного интернета, чтобы оплатить посылку онлайн.
На такой случай в Новой Почте рассказали, как ваши друзья или близкие могут выручить и оплатить доставку за вас, просто узнав номер ЭН.
Для этого другу нужно:
- обновить приложение и открыть вкладку «Мои посылки»;
- затем нажать + в правом нижнем углу;
- нажать «Отследить» и «Найти ЭН» по номеру;
- во вкладке «Информация о посылке» нажать кнопку «Полная информация о посылке»;
- ввести номер телефона получателя, на который оформлена посылка.
После этого у вашего друга должна появиться опция оплаты отправки.
Справка Finance.ua:
- недавно через мобильное приложение «Новой почты» появилась возможность предоставить право другому человеку получить посылку за вас и оплатить ее в случае необходимости;
- сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тысяч гривен.
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