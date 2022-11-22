Новая почта разрешила клиентам оплачивать не только свои посылки: чем полезна услуга — Finance.ua
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Новая почта разрешила клиентам оплачивать не только свои посылки: чем полезна услуга

Личные финансы
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Новая почта разрешила клиентам оплачивать не только свои посылки: чем полезна услуга
Новая почта разрешила клиентам оплачивать не только свои посылки: чем полезна услуга
В сегодняшней реальности очень сложно что-то планировать. И может произойти ситуация, когда вы уже стоите у отделения, а свет выключили и нет мобильного интернета, чтобы оплатить посылку онлайн.
На такой случай в Новой Почте рассказали, как ваши друзья или близкие могут выручить и оплатить доставку за вас, просто узнав номер ЭН.
Для этого другу нужно:
  • обновить приложение и открыть вкладку «Мои посылки»;
  • затем нажать + в правом нижнем углу;
  • нажать «Отследить» и «Найти ЭН» по номеру;
  • во вкладке «Информация о посылке» нажать кнопку «Полная информация о посылке»;
  • ввести номер телефона получателя, на который оформлена посылка.
После этого у вашего друга должна появиться опция оплаты отправки.

Справка Finance.ua:

  • недавно через мобильное приложение «Новой почты» появилась возможность предоставить право другому человеку получить посылку за вас и оплатить ее в случае необходимости;
  • сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
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