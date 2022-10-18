«Нова пошта» запустила новий сервіс: тепер отримати посилку зможе людина, якій ви це доручили — Finance.ua

«Нова пошта» запустила новий сервіс: тепер отримати посилку зможе людина, якій ви це доручили Вчора 16:47 — Особисті фінанси

«Нова пошта» запустила новий сервіс: тепер отримати посилку зможе людина, якій ви це доручили

Відтепер через мобільний додаток «Нової пошти» можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Про запуск нового функціоналу поділилися у компанії.

Сервіс є безкоштовним та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні із оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень.

Як доручити можливість отримати посилку через мобільний застосунок:

знайти необхідну посилку у пункті «Мої посилки»;



у розділі «Керування посилкою» обрати сервіс — «Інший отримувач»;

вказати номер телефону людини, якій надаєте право отримати посилку, та натиснути «Доручити»;

автоматично людина отримає пуш-повідомлення у свій мобільний застосунок «Нової пошти», що їй надали дозвіл на отримання посилки. Якщо у довіреної особи не встановлений мобільний застосунок Нової пошти, то вона отримає повідомлення на телефон у вайбер або смс.

Варто зауважити, що право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі «Керувати посилкою» натиснути «Скасувати довіреність».

Замовити сервіс «Інший отримувач» може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок «Нової пошти». Але якщо посилку замовлено «Особисто в руки», то змінити отримувача неможливо.

Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовуєте сервіс «Інший отримувач», назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.

Більше деталей про нову послугу можна дізнатись за посиланням

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