«Нова пошта» запустила новий сервіс: тепер отримати посилку зможе людина, якій ви це доручили — Finance.ua
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«Нова пошта» запустила новий сервіс: тепер отримати посилку зможе людина, якій ви це доручили

Особисті фінанси
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«Нова пошта» запустила новий сервіс: тепер отримати посилку зможе людина, якій ви це доручили
«Нова пошта» запустила новий сервіс: тепер отримати посилку зможе людина, якій ви це доручили
Відтепер через мобільний додаток «Нової пошти» можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Про запуск нового функціоналу поділилися у компанії.
Сервіс є безкоштовним та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні із оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень.
Як доручити можливість отримати посилку через мобільний застосунок:
  • знайти необхідну посилку у пункті «Мої посилки»;
  • у розділі «Керування посилкою» обрати сервіс — «Інший отримувач»;
  • вказати номер телефону людини, якій надаєте право отримати посилку, та натиснути «Доручити»;
  • автоматично людина отримає пуш-повідомлення у свій мобільний застосунок «Нової пошти», що їй надали дозвіл на отримання посилки. Якщо у довіреної особи не встановлений мобільний застосунок Нової пошти, то вона отримає повідомлення на телефон у вайбер або смс.
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Варто зауважити, що право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі «Керувати посилкою» натиснути «Скасувати довіреність».
Замовити сервіс «Інший отримувач» може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок «Нової пошти». Але якщо посилку замовлено «Особисто в руки», то змінити отримувача неможливо.
Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовуєте сервіс «Інший отримувач», назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.
Більше деталей про нову послугу можна дізнатись за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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