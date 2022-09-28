Нова пошта оголосила про акційний тариф: як скористатись знижкою 30% — Finance.ua
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Нова пошта оголосила про акційний тариф: як скористатись знижкою 30%

Особисті фінанси
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Нова пошта оголосила про акційний тариф: як скористатись знижкою 30%
Нова пошта оголосила про акційний тариф: як скористатись знижкою 30%
Нова пошта оголосила про акційний тариф у жовтні. Відтепер кожної неділі до кінця жовтня можна відправляти посилки Новою поштою зі знижкою 30%.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Умови відправки за акційним тарифом

Знижка діє виключно на доставку посилок до 30 кг у відділення, на адресу або до 20 кг у поштомат по всій країні.
Кожен клієнт у цей день може відправити необмежену кількість пакунків та отримати знижку на доставку.
Акційна ціна не діє на доплату за адресне обслуговування, комісію за оціночну вартість, пакування та на відправлення документів і вантажів від 30 кг.

Як скористатися знижкою 30%:

  • оформити та відправити будь-яку посилку до 30 кг у неділю — 2, 9, 16, 23 та 30 жовтня.
Знижка на доставку доступна для всіх користувачів Нової пошти, у тому числі й для бізнес-клієнтів, які можуть поєднувати її зі своїми іншими знижками.

Довідка Finance.ua:

  • раніше «Нова пошта» оголосила про суттєве зниження тарифів на пересилання особистих речей з України в Польщу;
  • також українці можуть отримувати гроші, які їм відправили з-за кордону, на «Новій пошті».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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