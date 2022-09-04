Як отримати грошовий закордонний переказ на «Новій пошті»: інструкція — Finance.ua
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Як отримати грошовий закордонний переказ на «Новій пошті»: інструкція

Особисті фінанси
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Як отримати грошовий закордонний переказ на «Новій пошті»: інструкція
Як отримати грошовий закордонний переказ на «Новій пошті»: інструкція
«Нова пошта» пояснила, як українці можуть отримувати гроші, які їм відправили з-за кордону. Компанія надала детальну інструкцію.
Про це компанія «Нова пошта» повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Як отримати міжнародний переказ:

  • треба завітати до будь-якого відділення Нової пошти, де є пункт НоваПей;
  • повідомити оператору номер переказу Western Union або Ria;
  • назвати ПІБ відправника, суму переказу (і країну, якщо отримуєш переказ через Western Union);
  • надати документи, що посвідчують твою особу;
  • отримати свій переказ готівкою у гривні.
Компанія також дала посилання на сторінку, де можна знайти всі відповіді на питання про послугу.
«Нова пошта» уточнила, що фінансові послуги надаються ТОВ «НоваПей».

Довідка Finance.ua:

  • українці часто запитують, як поповнити картку ПриватБанк за кордоном. Це цілком можливо зробити — і для цього потрібно зробити кілька кроків. Однак, варто знати, що поповнення здійснюватиметься як іноземний переказ грошей. Інструкція тут;
  • за І півріччя заробітчани переказали в Україну $6,46 млрд. Це на 6,2% менше ніж роком раніше.

Міжнародні грошові перекази: 5 корисних сервісів

За матеріалами:
Finance.ua
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