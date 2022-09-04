Як отримати грошовий закордонний переказ на «Новій пошті»: інструкція — Finance.ua

Як отримати грошовий закордонний переказ на «Новій пошті»: інструкція Вчора 09:11 — Особисті фінанси

Як отримати грошовий закордонний переказ на «Новій пошті»: інструкція

«Нова пошта» пояснила, як українці можуть отримувати гроші, які їм відправили з-за кордону. Компанія надала детальну інструкцію.

Про це компанія «Нова пошта» повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Як отримати міжнародний переказ:

треба завітати до будь-якого відділення Нової пошти, де є пункт НоваПей;

повідомити оператору номер переказу Western Union або Ria;

назвати ПІБ відправника, суму переказу (і країну, якщо отримуєш переказ через Western Union);

надати документи, що посвідчують твою особу;

отримати свій переказ готівкою у гривні.

Компанія також дала посилання на сторінку , де можна знайти всі відповіді на питання про послугу.

«Нова пошта» уточнила, що фінансові послуги надаються ТОВ «НоваПей».

Довідка Finance.ua:

українці часто запитують, як поповнити картку ПриватБанк за кордоном. Це цілком можливо зробити — і для цього потрібно зробити кілька кроків. Однак, варто знати, що поповнення здійснюватиметься як іноземний переказ грошей. Інструкція тут;

за І півріччя заробітчани переказали в Україну $6,46 млрд. Це на 6,2% менше ніж роком раніше.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.