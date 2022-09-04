Як отримати грошовий закордонний переказ на «Новій пошті»: інструкція — Finance.ua

Як отримати грошовий закордонний переказ на «Новій пошті»: інструкція
«Нова пошта» пояснила, як українці можуть отримувати гроші, які їм відправили з-за кордону. Компанія надала детальну інструкцію.
Про це компанія «Нова пошта» повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Як отримати міжнародний переказ:
- треба завітати до будь-якого відділення Нової пошти, де є пункт НоваПей;
- повідомити оператору номер переказу Western Union або Ria;
- назвати ПІБ відправника, суму переказу (і країну, якщо отримуєш переказ через Western Union);
- надати документи, що посвідчують твою особу;
- отримати свій переказ готівкою у гривні.
Компанія також дала посилання на сторінку, де можна знайти всі відповіді на питання про послугу.
«Нова пошта» уточнила, що фінансові послуги надаються ТОВ «НоваПей».
Довідка Finance.ua:
- українці часто запитують, як поповнити картку ПриватБанк за кордоном. Це цілком можливо зробити — і для цього потрібно зробити кілька кроків. Однак, варто знати, що поповнення здійснюватиметься як іноземний переказ грошей. Інструкція тут;
- за І півріччя заробітчани переказали в Україну $6,46 млрд. Це на 6,2% менше ніж роком раніше.
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