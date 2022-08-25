Як поповнити картку ПриватБанку за кордоном: інструкція — Finance.ua

Як поповнити картку ПриватБанку за кордоном: інструкція Вчора 15:35 — Особисті фінанси

Як поповнити картку ПриватБанку за кордоном: інструкція

Українці часто запитують, як поповнити картку ПриватБанк за кордоном. Це цілком можливо зробити — і для цього потрібно зробити кілька кроків. Однак, варто знати, що поповнення здійснюватиметься як іноземний переказ грошей.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Міжнародні системи переказів

Для того, щоб здійснити міжнародний переказ коштів, потрібно вказати дані одержувача коштів:

ПІБ латиницею;

країну;

місто.

Для цього можна користуватися сервісами Western Union, MoneyGram або RIA Money Transfer — це найбільші системи для переказу грошей.

SWIFT-платежі

Щоб поповнити картку таким методом, потрібно дізнатися про SWIFT-код банку, який відображається на сайті ПриватБанку в списку «Контакти».

У даному випадку кошти можна надсилати через мобільний банкінг Приват24. Все, що потрібно знати для цього це:

ПІБ;

повна поштова адреса одержувача;

номер картки;

IBAN;

назва банку одержувача, а також його юридичну адресу і SWIFT-код.

Переказ на картку

Переказ на картку Visa/MasterCard (P2P) — це найпростіший і найпоширеніший спосіб. Відправлення грошей здійснюється за допомогою вказівки повного номера картки та ПІБ одержувача на латиниці. Гроші надсилатимуться із рахунку у місцевому банку.

Що робити, якщо за кордоном ви загубили картку

У пресслужбі кажуть, що у такому разі варто одразу заблокувати втрачену картку в Приват24 самостійно або звернутися за допомогою в службу підтримки ПриватБанку: тел. +38 (073) 716 11 31.

Також попередньо варто переказати залишок коштів із заблокованої картки на іншу активну картку (виберіть «Переказ між своїми рахунками»).

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