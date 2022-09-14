«Нова пошта» знизила тарифи на доставку посилок з України в Польщу — Finance.ua
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«Нова пошта» знизила тарифи на доставку посилок з України в Польщу

Особисті фінанси
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«Нова пошта» знизила тарифи на доставку посилок з України в Польщу
«Нова пошта» знизила тарифи на доставку посилок з України в Польщу
«Нова пошта» оголосила про суттєве зниження тарифів на пересилання особистих речей з України в Польщу.
Як йдеться у повідомленні на сайті компанії, ця послуга відтепер обходитиметься у 2,5 раза дешевше.
Ціни:
  • відправлення посилки вагою до 2 кг відтепер коштуватиме 250 грн (до цього 600 грн);
  • якщо посилка важить до 10 кг — ціна становитиме 325 грн (раніше 900 грн);
  • у разі надсилання посилки до 30 кг — вартість складе 400 грн (замість 1,5 тис. грн).
Відправляти можна такі речі:
  • вживаний одяг та взуття,
  • іграшки та книги без цінників,
  • телефон та дрібну техніку,
  • документи.
Під дію цього тарифу не потрапляють: ноутбуки; нові речі або одяг; гроші; тютюн та алкогольні напої; насіння; лаки, фарби і парфуми; ліки та вітаміни. Для відправлення нових речей або речей, оціночна вартість яких перевищує 44 євро, клієнтам радять скористатись послугою «Глобальна доставка».
За новим тарифом можна відправити посилку до поштомату в Польщі або кур’єром на адресу. Доплачувати за кур’єра не потрібно, послуга вже включена до вартості. Термін доставки — від 5 робочих днів.
«У поштомат в Польщі можна відправляти посилки до 25 кг та максимальним розміром 41×38×64 см. Якщо вага відправлення від 26 до 30 кг або розмір посилки більший, ніж комірка поштомату, то доставка буде здійснюватись на адресу отримувача», — уточнює компанія.

Як оформити посилку з України в Польщу на «Новій пошті»:

  • необхідно принести відкриту посилку у відділення;
  • вказати оператору спосіб відправлення «Посилка з дому» та назвати країну отримувача (Польща);
  • назвати свій номер телефону та ПІБ;
  • вказати ПІБ отримувача та його номер телефону і електронну пошту;
  • обрати тип доставки: поштомат або адресна доставка ( відповідно необхідно назвати номер поштомату або повну адресу отримувача);
  • назвати оператору вміст посилки (це необхідно для митного оформлення);
  • оплатити відправлення.
За матеріалами:
Finance.ua
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