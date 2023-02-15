«Новая почта» запустила услугу упаковки для почтаматов: сколько стоит услуга — Finance.ua
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«Новая почта» запустила услугу упаковки для почтаматов: сколько стоит услуга

Личные финансы
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«Новая почта» запустила услугу упаковки для почтаматов: сколько стоит услуга
«Новая почта» запустила услугу упаковки для почтаматов: сколько стоит услуга
Теперь из почтоматов «Новой почты» можно отправлять незапакованные посылки. Их упакует курьер за 15 грн вне зависимости от размера посылки.
Об этом говорится в сообщении компании.
«В стоимость уже входит коробка или пакет, а также все дополнительные материалы, такие как пузырчатая пленка, стрейч или бумага, которые необходимы для хрупких отправлений», — отмечают в компании, добавив, что упаковка документов бесплатная.
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Услуга доступна при создании электронной накладной в мобильном приложении Новой почты для почтаматов по всей стране.

Как заказать услугу упаковки для отправок из почтомата:

  • создайте электронную накладную для почтомата в приложении Новой почты;
  • укажите тип отправки;
  • активируйте услугу «Упаковка»;
  • выберите плательщика (отправитель или получатель);
  • рассчитайте стоимость;
  • загрузите незапакованную отправку в почтомат и закройте ячейку.

Как работает услуга упаковки для почтомата?

После того как клиент подтвердил загрузку посылки в почтомат, диспетчер автоматически получает уведомление о поступлении новой посылки и направляет заявку курьеру для забора отправки.
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Курьер через специальное мобильное приложение для курьеров Новой почты видит, в каких ячейках есть незапакованные отправления. Он подходит к почтомату со специальной сумкой, в которой есть необходимый набор для упаковки: коробки разного размера, пакеты, наполнитель и т.д. Курьер упаковывает отправку на месте, распечатывает и клеит маркировку, не отходя от почтомата, чтобы предотвратить потерю посылок. Далее он отвозит ее в сортировочное депо, где происходит сортировка и последующее движение посылки.
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Если в течение суток после создания электронной накладной клиент не положит посылку в почтомат — система автоматически аннулирует эту накладную.
Напомним, 14 февраля в работе «Новой почты» произошел масштабный сбой.
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По материалам:
Finance.ua
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